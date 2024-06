BMS : vague de chaleure attendue dans plusieurs wilayas algeriennes

Le vendredi, le bureau national de la météorologie a émis un bulletin d’alerte concernant une vague de chaleur intense qui devrait frapper plusieurs wilayas du pays. Ce bulletin, de niveau de vigilance orange, indique que les températures pourraient atteindre des sommets de 46 degrés Celsius dans certaines régions.

Les wilayas concernées par cette vague de chaleur incluent : Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, et Tizi Ouzou. Selon le bulletin, les températures maximales oscilleront entre 40 et 44 degrés Celsius, avec des pics locaux pouvant atteindre 45 à 46 degrés Celsius à Chlef et Aïn Defla. Les températures minimales, quant à elles, se situeront entre 24 et 32 degrés Celsius.

En outre, une alerte similaire a été émise pour les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales devraient varier entre 40 et 43 degrés Celsius, avec des températures minimales entre 28 et 34 degrés Celsius.

Cette vague de chaleur est prévue pour les journées de vendredi et samedi, et s’étendra également aux wilayas de Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, et Relizane. Dans ces régions, les températures maximales devraient se situer entre 42 et 44 degrés Celsius, avec des pointes locales atteignant 45 à 46 degrés Celsius dans les wilayas intérieures. Les températures minimales y seront comprises entre 28 et 34 degrés Celsius.

Quelques précautions et mesures de sécurité

Face à cette vague de chaleur exceptionnelle, les autorités exhortent les citoyens à prendre des précautions pour se protéger des effets néfastes des températures élevées. Il est recommandé de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, de boire beaucoup d’eau pour rester hydraté, et d’éviter les efforts physiques intenses.

Les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, doivent faire l’objet d’une attention particulière. Il est conseillé de vérifier régulièrement leur état de santé et de s’assurer qu’elles sont bien hydratées et protégées de la chaleur.

En parallèle, une alerte aux orages accompagnés de pluies torrentielles a également été émise pour les wilayas de Sétif, Mila, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa, Tamanrasset, In Guezzam, et Djanet. Cette alerte est valide de 15h00 à 21h00. Les précipitations prévues pourraient entraîner des inondations soudaines, et il est recommandé de rester vigilant et d’éviter les zones sujettes aux inondations.

En conclusion, cette fin de semaine s’annonce particulièrement difficile sur le plan météorologique, avec une combinaison de chaleur extrême et de fortes précipitations orageuses. Les autorités appellent à la vigilance et au respect des consignes de sécurité pour minimiser les risques pour la santé et la sécurité des populations.