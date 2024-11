BMS : Une vague de chaleur inhabituelle touche les côtes algériennes

Depuis quelques jours, les régions côtières algériennes, en particulier l’ouest et le centre, font face à une vague de chaleur inhabituelle pour cette période de l’année. Selon l’office national de météorologie, un puissant anticyclone centré sur le bassin méditerranéen est à l’origine de cette situation exceptionnelle. Les températures devraient dépasser les 30 degrés Celsius sous abri, soit bien au-delà des moyennes saisonnières.

Cette chaleur, couplée à des vents chargés de sable, rendra l’atmosphère lourde et étouffante, notamment sur les zones proches des côtes. Ce phénomène devrait persister jusqu’à mardi, maintenant des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes.

Quelques pluies dans le sud, un climat plus doux à l’est

En revanche, certaines zones du sud comme Tindouf, Béni Abbès et Béchar pourraient connaître quelques averses ce dimanche. Toutefois, ces précipitations resteront limitées et n’influenceront pas significativement le climat globalement sec qui domine ces régions. Parallèlement, l’est du pays bénéficiera de conditions météorologiques plus clémentes, avec des températures oscillant entre 20 et 25 degrés, accompagnées de ciels dégagés.

Malgré cette chaleur diurne, les températures nocturnes sur les régions côtières resteront relativement fraîches, variant entre 15 et 18 degrés. Au sud, les températures, conformes aux moyennes saisonnières, se situeront entre 18 et 30 degrés en journée.

La chaleur en novembre : est-ce un phénomène ordinaire ?

Les températures exceptionnellement élevées enregistrées en ce mois de novembre en Algérie soulèvent une fois de plus la question du dérèglement climatique.

Alors que cette période de l’année devrait être marquée par des températures fraîches et des précipitations régulières, la persistance de la chaleur, notamment sur les régions côtières, dépasse largement les normes saisonnières.

Ce phénomène s’inscrit dans une tendance mondiale où les schémas climatiques traditionnels sont perturbés par l’augmentation des gaz à effet de serre. Les anticyclones plus fréquents, les vagues de chaleur hors saison, ainsi que la raréfaction des pluies dans certaines régions, impactent directement les écosystèmes locaux et les modes de vie des populations.