BMS : retour de la pluie et de la neige dans plusieurs wilayas

Après un long épisode ensoleillé, voilà que la météo vire aux pluies et à la neige en Algérie. Depuis le début de cette année 2022, les pluies se font rares, laissant le champs libre à un soleil qui a dominé durant plus d’un mois au niveau de la quasi-totalité du territoire national.

Aujourd’hui, le dimanche 30 janvier 2022, l’Office national de la Météorologie vient alerter, via un BMS (Bulletin Météorologique Spécial), sur un retour des pluies et de la neige à partir de mardi prochain sur plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays. Une annonce tant attendue par certains, notamment dans un contexte marqué par une pénurie d’eau.

Pluies sur 11 wilayas et neige à partir de 1.200 mètres

Selon les prévisions de l’ONM, des pluies, parfois assez importantes, notamment au niveau des wilayas de l’est algérien, vont être observées à partir du mardi prochain. Les wilayas concernées, toujours selon la même source, sont Alger, Boumerdes, Skikda, Annaba, Taref, Jijel, Souk Ahras, Constantine, Sétif, Bouira et Blida.

Concernant les chutes de neige, l’ONM indique qu’elles toucheront les wilayas ayant plus de 1.200 mètres d’altitude, à l’instar de Khenchela et de Batna. Ce rebondissement climatique va avoir pour conséquence une baisse notable des températures.

L’ONM s’attend à des températures minimales en-dessous de 0 degrés, allant même jusqu’à -2 degrés dans les wilayas de l’intérieurs. Sur le littoral, le thermomètre va osciller entre 0 et 4 degrés, tandis qu’au sud du pays les températures minimales vont aller de 0 jusqu’à 7 degrés.

En ce qui concerne les prévisions de ce dimanche, l’ONM prévoit un temps dégagé sur l’ensemble du territoire national avec, cependant, une baisse sensible des températures.