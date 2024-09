La pluie continue de toucher de nombreuses régions du pays, avec des risques accrus pour certaines wilayas. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs Bulletins Météo Spéciaux (BMS), annonçant des alertes de vigilance pour des pluies et des orages.

Selon Météo Algérie, le premier BMS place les wilayas de Tindouf et Beni Abbès en vigilance « orange » pour des pluies abondantes. Les quantités de précipitations atteindront entre 20 et 40 mm, avec des pics pouvant atteindre localement 50 mm dans la wilaya de Tindouf. Cette alerte est valable du vendredi 20 septembre à 06h00 jusqu’au samedi 21 septembre à 06h00.

Une seconde alerte place la wilaya de Tindouf en vigilance « rouge » de niveau 3, en raison de pluies intenses. Les précipitations pourraient dépasser les 40 mm. Cette alerte est en vigueur le vendredi 20 septembre 2024 de 09h00 à 21h00.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont également placé plusieurs autres wilayas en vigilance « jaune » pour des risques de pluie et d’orages. Les wilayas concernées sont : Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, In-Guezzam, Bordj-Bou-Arréridj, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Guelma, In-Salah, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Djanet, Illizi, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Blida et Béchar.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Ce vendredi 20 septembre 2024, le temps s’annonce variable selon les régions, avec des conditions météorologiques différentes entre le Nord et le Sud du pays. Le ciel sera partiellement voilé dans l’ensemble des régions Ouest du pays. Cependant, des formations nuageuses cumuliformes pourraient se développer en après-midi et soirée, notamment sur l’intérieur et les hauts plateaux. Ces formations pourraient donner lieu à des orages isolés, accompagnés de quelques averses de pluie localisées.

Au Centre et à l’Est, un ciel souvent voilé, parfois nuageux, est attendu dans ces régions. Quelques pluies légères pourraient tomber localement. En fin de journée et durant la soirée, le ciel deviendra plus nuageux avec des averses orageuses. Ces pluies pourraient être plus marquées sur les zones intérieures, particulièrement sur les hauts plateaux et les Aurès, où elles persisteront durant la nuit.

Dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara Oriental, le ciel restera souvent voilé. En fin de journée, quelques orages isolés pourraient éclater, entraînant des averses éparses de pluie. Sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara et les Oasis, le ciel sera voilé à nuageux, avec des risques de pluies sous forme d’averses orageuses, parfois assez marquées dans certaines zones. Pour les autres régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé.

Voici les températures du jour !

Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures maximales attendues ce vendredi afficheront des variations notables en fonction des différentes régions du pays. Sur les zones côtières, le mercure oscillera entre 24 et 29 °C. Les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 22 et 30 °C. En revanche, les régions sahariennes connaîtront des pics de chaleur plus élevés, avec des températures maximales allant de 24 à 41 °C.