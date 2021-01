BMS : Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays 

Dans un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), rendu public ce samedi, 30 janvier, l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront plusieurs wilayas du pays.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis, ce samedi, 30 janvier, un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) mettant en garde contre des pluies qui affecteront les wilayas de : Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, le Nord de Sétif, Mila, Constantine et El Tarf.

Selon la même source, ces wilayas connaîtront des pluies, parfois sous formes d’averses orageuses, dont les quantités sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre les 40 mm localement. Météo Algérie a souligné que ce bulletin, de second degré, est valable ce dimanche, 31 janvier, à compter de 3 heures jusqu’à 12 heures.

Bulletin Météorologique Spécial vent violent

Plutôt dans la journée, les services de l’Office National de la Météorologie ont émis deux BMS mettant en garde contre des vents violents. En effet, la première alerte de Météo Algérie concerne les wilayas de : Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, et prévoit des vents violents sur le secteur Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 Km/h avec des rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 Km/h, et ce à compter de ce samedi à 15 heures jusqu’à demain, dimanche, à 6 heures.

La seconde alerte prévoit des vents Ouest à Sud-Ouest de 60 à 70 Km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 90 Km/h à partir de ce samedi à 9 heures jusqu’à demain à 6 heures. Et ce au niveau des wilayas de : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza et Alger.