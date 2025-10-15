BMS – Pluies orageuses intenses : vigilance « orange » déclenchée pour ces wilayas

Le ciel algérien se prépare à un changement de tempo brutal. Alors qu’une relative accalmie météorologique prévalait ces derniers jours, l’Office national de météorologie (ONM) vient de lancer un bulletin météorologique spécial, décrétant une vigilance orange pour une large partie de l’Est du pays.

Dès ce mercredi midi, et pour près de vingt-quatre heures, un régime de temps fortement dégradé, marqué par des pluies orageuses potentiellement vigoureuses, va impacter plusieurs wilayas.

Un épisode pluvio-orageux attendu jusqu’à jeudi : le détail de l’alerte météo et les 9 wilayas concernées

L’ONM a placé neuf wilayas en état de vigilance orange, un niveau qui appelle à la plus grande prudence. La zone d’impact couvre un large quart nord-est, incluant Tizi-Ouzou, Béjaïa, le nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

Ce couloir géographique doit se préparer à affronter ces conditions climatiques automnales. La fenêtre temporelle de cet épisode orageux est précisément circonscrite, le bulletin est valable du mercredi à 12h jusqu’au jeudi 9h.

Des pluies pouvant dépasser 40 mm : vigilance « orange » aux intempéries dans l’Est algérien

Le paramètre le plus surveillé dans ce type d’épisode reste le cumul de pluie. Selon les prévisions de l’ONM, les quantités d’eau attendues sont substantielles. Les estimations tablent sur des cumuls généralement compris entre 20 et 30 millimètres.

Toutefois, le caractère orageux de ces précipitations laisse présager une forte variabilité locale. Les services météorologiques alertent ainsi sur la possibilité que ces valeurs « atteignent ou dépassent localement les 40 mm« .

Cette intensité, concentrée sur une durée relativement courte, peut générer des ruissellements importants et une saturation rapide des sols, avec les conséquences que cela implique pour la circulation et les zones habituellement sensibles aux inondations.

Enfin, il est conseillé de suivre l’évolution des prévisions, de reporter tout déplacement non essentiel pendant les pics d’intensité des précipitations et de se montrer extrêmement prudent, notamment près des cours d’eau ou des zones basses.

La fin de l’épisode est prévue pour jeudi matin, laissant place à une amélioration des conditions météorologiques par la suite.