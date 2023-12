BMS : Pluies et baisse des températures en Algérie

Les prévisions météorologiques émises par les services de météorologie annoncent pour demain, dimanche, des précipitations dans les régions de l’est du pays. Les régions de l’est connaîtront un temps pluvieux, tandis que les zones centrales et occidentales seront partiellement nuageuses.

Les températures varieront entre 16 et 19 degrés sur les zones côtières, et entre 09 et 18 degrés dans les terres intérieures. Les vents atteindront une vitesse de 30 km/h dans le nord du pays.

Toutefois, une alerte météorologique de niveau 1, représentée en jaune, a été émise par l’Office national de la météorologie (ONM). Elle prévoit des pluies orageuses significatives à partir de minuit dans les wilayas de Souk Ahras, El Tarf et Annaba. De plus, un autre avertissement met en garde contre des vents forts accompagnés d’une forte agitation de sable dans les wilayas de Biskra, Ouled Djellal et El Meghaier.

Quelles sont les températures pour le reste de la journée ?

Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui offrent une variété de températures à travers diverses régions du pays. À Alger, la journée s’annonce à 24°C, tandis que Bouira affichera 19°C et Tindouf enregistrera 25°C. In Guezzam, au sud, connaîtra une chaleur intense avec 32°C, tandis qu’Illizi enregistrera également des températures élevées autour de 31°C.

Tizi Ouzou connaîtra une journée à 23°C, tandis que Médéa et M’Sila resteront plus fraîches avec respectivement 18°C et 17°C.

Des températures de 20°C sont prévues à Oum El Bouaghi et Bechar, alors que Boumerdes et Tipaza afficheront des températures de 24°C et 25°C. Setif et Khenchela verront le mercure atteindre 16°C, tandis que Djanet et El Meniaa enregistreront respectivement 24°C et 18°C.

Ces variations témoignent d’une diversité thermique notable à travers l’ensemble du territoire algérien pour cette journée.