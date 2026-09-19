BMS pluies en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange ce samedi 19 septembre

La situation météorologique s’annonce perturbée en Algérie ce samedi 19 septembre. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis trois nouveaux Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des épisodes pluvieux. Les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm dans certaines régions.

BMS – Météo Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Les trois bulletins émis par l’ONM concernent plusieurs régions du pays, avec des horaires de validité différents. Le premier BMS de niveau 2 concerne 13 wilayas, principalement dans l’Ouest et les Hauts-Plateaux.

Il s’agit de Béni Abbès, Béchar, Naâma, El Bayadh, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat et Djelfa. L’alerte de l’ONM prévoit des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Ce bulletin est valable du samedi 19 septembre à 15h00 au dimanche 20 septembre à 03h00.

Le deuxième BMS orange concerne 10 wilayas de l’Est et des Hauts-Plateaux. Les wilayas concernées sont Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Selon l’ONM, les cumuls atteindront entre 20 et 40 mm, mais pourraient localement dépasser 50 mm. La validité de ce BMS s’étend de 12h00 à 23h00 ce samedi 19 septembre.

Un troisième BMS de niveau 2 concerne les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Tamanrasset. Les précipitations attendues devraient atteindre des quantités comprises entre 20 et 40 mm. Le bulletin est valable ce samedi de 06h00 à 22h00.

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Pluies orageuses : vigilance « jaune » dans ces wilayas

En parallèle de ces trois BMS orange, les services de Météo Algérie ont mis en garde contre des pluies orageuses localement fortes dans plusieurs autres régions du pays. Les précipitations pourraient dépasser 20 mm durant la validité de cette alerte qui est en cours de 14h00 jusqu’à 22h00 ce samedi.

Les wilayas concernées sont Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Annaba, Skikda, El Tarf, Bouira, M’Sila, Ghardaïa, Ouled Djellal, El Meghaïer, Biskra, Touggourt, El Oued, Ouargla, Illizi, Timimoun, El Menia, Djanet et In Guezzam.

Les prévisions pouvant évoluer au cours de la journée, l’Office national de la météorologie peut publier de nouvelles mises à jour ou émettre d’autres bulletins en fonction de l’évolution de la situation. Il est donc important de consulter régulièrement les canaux officiels de Météo Algérie, notamment son site internet et sa page Facebook, afin de suivre les dernières alertes météorologiques.

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Intempéries en Algérie : que dit le bilan de la Protection civile ?

La Direction générale de la Protection civile a fait état, vendredi soir à 20 heures, de plusieurs interventions liées aux perturbations météorologiques enregistrées dans plusieurs wilayas du pays. Selon un bilan communiqué à cette heure, des opérations ont notamment été menées à Saïda, Médéa et Relizane.

À Saïda, dans la commune d’Aïn Sultan, 12 personnes à bord de deux véhicules encerclés par les eaux ont été évacuées après la montée du niveau des eaux pluviales sur la RN94. Alors que dans la wilaya de Médéa, dans la commune de Souagui, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour procéder à plusieurs opérations d’aspiration des eaux pluviales accumulées.

Enfin à Relizane, dans la commune d’Aïn Tarek, la crue de l’Oued Rhiou, au lieu-dit Zeboudja, a fait une blessée. Une femme victime d’un état de choc a été évacuée vers la polyclinique.

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