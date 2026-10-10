Alerte météo en Algérie : nouveaux BMS pour de fortes pluies samedi et dimanche

La météo s’annonce particulièrement perturbée dans plusieurs régions du Sud algérien ce week-end. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis deux nouveaux Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, annonçant d’importantes précipitations ce samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026.

Les cumuls attendus pourraient atteindre 50 mm, voire dépasser localement les 60 mm dans certaines wilayas. Les alertes s’étendent sur une période allant de samedi à la mi-journée jusqu’à dimanche soir.

Le premier BMS concerne l’ouest de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, la wilaya d’Adrar ainsi que l’est de Tindouf. Les quantités de pluie varient entre 20 et 30 mm. Ce BMS de niveau 2 entre en vigueur ce samedi 10 octobre à 12h00 et reste valable jusqu’au dimanche 11 octobre à 12h00.

Jusqu’à 60 mm de pluie attendus dans quatre autres wilayas

Un deuxième BMS de niveau 2 annonce des précipitations plus importantes dans plusieurs wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays. Cette alerte concerne les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Naâma et El Bayadh. Selon les prévisions de l’ONM, les cumuls devraient se situer entre 30 et 50 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

Cette alerte sera valable du samedi 10 octobre à 17h00 au dimanche 11 octobre à 21h00. Les habitants des zones concernées sont invités à faire preuve de prudence, notamment en raison des risques de crues et de ruissellement associés à ces fortes pluies.

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Accidents de la route en Algérie : 42 morts et plus de 1 600 blessés en une semaine

Quarante-deux personnes ont perdu la vie et 1 686 autres ont été blessées dans 1 467 accidents de la route enregistrés en Algérie entre le 27 septembre et le 4 octobre. C’est ce que révèle le bilan hebdomadaire de la Protection civile, qui fait également état de milliers d’interventions et de nombreux incendies.

Les routes algériennes ont été le théâtre de nombreux accidents au cours de la période allant du 27 septembre au 4 octobre. Selon le bilan hebdomadaire de la Protection civile, 1 467 accidents de la circulation ont fait 42 morts et 1 686 blessés à travers le territoire national.

La wilaya de Sétif a enregistré le bilan le plus lourd, avec cinq décès et 74 blessés dans 56 accidents de la route, précise la même source.

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Plus de 1 500 incendies éteints en une semaine

Outre les accidents de la circulation, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 1 576 incendies urbains, industriels et autres durant la même période.

Les wilayas d’Alger, de Blida et de Tizi Ouzou figurent parmi les plus touchées, avec respectivement 160, 104 et 75 incendies recensés. Les secours ont également dû faire face à 154 incendies du couvert végétal signalés dans plusieurs wilayas du pays, mobilisant les équipes chargées de la lutte contre les feux.

Plus de 5 400 interventions de la Protection civile

Le bilan hebdomadaire fait aussi état de 5 484 interventions effectuées dans le cadre des opérations diverses. Ces sorties ont notamment permis de secourir 443 personnes en situation de danger et de réaliser 4 659 opérations d’assistance.

Ces chiffres illustrent l’ampleur de la mobilisation des services de la Protection civile durant cette semaine, entre accidents de la circulation, incendies et opérations de secours à travers le pays.

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