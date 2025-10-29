BMS PLUIE : Jusqu’à 40 mm dans ces 14 wilayas ce mercredi soir à partir de 18h

Les habitants de quatorze wilayas du pays sont appelés à la vigilance face à un bulletin spécial émis ce mercredi par les services de la Météorologie. L’alerte concerne des averses orageuses localement importantes, susceptibles de déverser entre 20 et 40 mm de précipitations.

Cette vague de mauvais temps, qui entrera en vigueur dès 18h00 ce mercredi pour se prolonger jusqu’à 06h00 demain, jeudi, sera par ailleurs accompagnée de chutes de grêle, ajoutant un risque supplémentaire pour les biens et les personnes.

Les services de la Météorologie appellent les citoyens des régions concernées à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires et à éviter les déplacements non essentiels durant cette période.

Les quantités annoncées, bien que modérées, peuvent engendrer des crues soudaines et des inondations locales, notamment dans les zones urbaines et les oueds.

Les wilayas placées sous alerte sont :

Naama

Nord d’El Bayadh

Saida

Tiaret

Laghouat

Djelfa

Médéa

Bouira

Tizi Ouzou

Bejaia

M’sila

Bordj Bou Arreridj

Sétif

Batna

🟢 À LIRE AUSSI : Météo Algérie : pluies, orages et vents au programme ce mercredi 29 octobre

Les autorités locales sont mobilisées pour faire face à d’éventuels incidents. Il est fortement recommandé de suivre les consignes de sécurité diffusées par les services de la Protection Civile.

Sécheresse : un appel national à la prière pour la pluie

Alors que certaines régions font face à des orages, le pays subit également un retard persistant des précipitations, créant un paradoxe climatique : des pluies localisées mais insuffisantes pour répondre aux besoins agricoles et hydriques.

Face à cette situation, le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a lancé un appel national urgent, invitant les citoyens à observer la prière spéciale dite Salat El Istisqa ce samedi 1er novembre 2025, à 9h00.

Cette démarche, conforme à la Sunna du Prophète « que la prière et la paix d’Allah soient sur lui », intervient en réponse au « retard des pluies enregistré dans la plupart des régions du pays », précise le communiqué officiel.

Toutes les directions de wilaya ont reçu des instructions pour organiser cette prière, qui revêt à la fois une dimension spirituelle et collective. Le Ministère a également souligné l’importance de préparer cet événement par un retour aux valeurs fondamentales de l’Islam, notamment :

la repentance et l’imploration du pardon divin,

la réparation des injustices commises,

la préservation des liens de parenté,

le jeûne avant la prière,

l’aumône aux pauvres et aux nécessiteux.

🟢 À LIRE AUSSI : Évolution des devises en Algérie : l’euro bat un nouveau record sur le marché noir ce 27 octobre

Cette initiative illustre l’union des citoyens face aux défis climatiques, mêlant spiritualité et responsabilité civique pour espérer des pluies qui viennent soulager une terre assoiffée.