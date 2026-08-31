BMS pluie : 30 wilayas en alerte orages jusqu’à mardi, 40 mm attendus localement

La météo en Algérie va connaître un net changement ce lundi 31 août. Alors que la fin du mois d’août s’accompagne encore de fortes chaleurs dans certaines régions, des pluies orageuses vont toucher une large partie du pays. Au total, 29 wilayas figurent dans le bulletin de vigilance de l’Office national de la météorologie (ONM).

Dans dix d’entre elles, les précipitations pourraient prendre une intensité plus marquée. Un bulletin météorologique spécial prévoit des cumuls de 20 à 30 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser 40 mm localement entre le milieu de l’après-midi et la soirée.

Météo en Algérie : les pluies orageuses gagnent 29 wilayas ce lundi

L’ONM a placé sous vigilance jaune plusieurs régions du pays pour des épisodes de pluies accompagnées d’orages. La liste couvre principalement l’Est, le Centre et plusieurs wilayas des Hauts Plateaux et du Sud.

🟢 À LIRE AUSSI : Incendies : Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle pour les sinistrés

Les wilayas concernées par les pluies orageuses sont :

Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et Sétif ;

Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa et Djelfa ;

Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Tissemsilt ;

Laghouat, M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi et Khenchela ;

Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou ;

El Bayadh, Naâma, Biskra, Ouled Djellal, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

L’épisode orageux ne constitue toutefois qu’une partie des phénomènes annoncés pour cette journée. L’ONM signale également une vague de chaleur à M’Sila et Batna.

Dans le Sud, des vents sont attendus à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, tandis que des tourbillons de sable pourraient toucher Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Pluies orageuses : 10 wilayas pourraient recevoir plus de 40 mm localement

Au sein de cette situation perturbée, dix wilayas font l’objet d’une prévision spécifique concernant les quantités de pluie. Il s’agit de Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Tébessa.

🟢 À LIRE AUSSI : Incendies : Tebboune annonce des arrestations et l’indemnisation des sinistrés

Dans ces régions, les services météorologiques annoncent des cumuls compris entre 20 et 30 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser 40 mm localement.

Les premières précipitations sont attendues à partir de 15h et devraient se poursuivre jusqu’à 23h. Le caractère orageux des averses pourrait entraîner des variations importantes de l’intensité des précipitations au cours de la période.

Cette prévision permet de distinguer les dix wilayas où les cumuls annoncés sont les plus importants du reste des régions placées sous vigilance pour les orages.

Météo en Algérie : les orages se poursuivront dans plusieurs wilayas mardi

La dégradation ne devrait pas s’arrêter à la soirée de lundi. Pour mardi 1er septembre, l’ONM prévoit encore des pluies et des orages dans plusieurs régions.

Les précipitations concerneront notamment Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et Sétif.

Elles s’étendront également à Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, M’Sila, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma et Bordj Badji Mokhtar.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : 3 traversées Marseille-Alger et Skikda reportées, voici les nouveaux horaires

Les orages toucheront, de leur côté, un ensemble plus large de wilayas, avec notamment Biskra, Ouled Djellal, Aïn Defla et In Guezzam parmi les régions concernées.

Dans le Sud, les conditions resteront également agitées. Des vents sont annoncés à Aïn Salah, Tamanrasset et In Guezzam. Des tempêtes de sable pourraient aussi se produire dans ces trois wilayas, ainsi qu’à El Bayadh et Naâma.

Les prévisions de l’ONM dessinent ainsi une situation très différente selon les régions. En somme, la perturbation devrait rester présente mardi dans une partie importante du pays, avec la poursuite des précipitations et des épisodes orageux dans plusieurs wilayas.