BMS orange en Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus ce vendredi dans 21 wilayas

Ce vendredi 18 septembre 2026, l’Office national de la météorologie (ONM) a diffusé deux nouveaux Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2. Vingt et une wilayas basculent ainsi en vigilance orange pour de fortes précipitations. Localement, les cumuls peuvent atteindre, voire franchir, la barre des 50 mm.

Le bulletin le plus étendu couvre dix-sept wilayas, essentiellement situées dans l’Est et le Nord-Est. Sa validité court de 14h00 à 23h00 ce vendredi. Les prévisionnistes y attendent des quantités comprises entre 20 et 40 mm, avec des pointes susceptibles de dépasser 50 mm sur certains secteurs.

Cette alerte concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

Cette dégradation prolonge celle de la veille, lorsque Météo Algérie avait placé neuf wilayas du Nord-Est sous vigilance orange dès 14h pour des cumuls proches de 40 mm. Le scénario se répète donc, avec un périmètre nettement plus large.

Le second BMS se déplace vers le grand Sud et concerne quatre wilayas : Adrar, In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Les volumes d’eau annoncés oscillent entre 20 et 30 mm, sur une fenêtre allant de 15h00 à 23h00 ce vendredi.

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Alerte météo Algérie : orages et grêle attendus au Centre, à l’Ouest et dans le Sud

En marge des deux bulletins orange, l’ONM signale des pluies orageuses accompagnées de grêle, avec des cumuls plafonnant autour de 15 mm par endroits. Le phénomène est à prévoir entre 15h00 et 23h00 aujourd’hui, sur un couloir très large allant de la frontière ouest jusqu’au Sud.

L’Ouest et le Sud-Ouest algérois figurent parmi les régions visées, de Tlemcen à Aïn Defla en passant par Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret et Tissemsilt, sans oublier Chlef. La zone centrale n’est pas épargnée : Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès et Médéa restent sous surveillance, tout comme Djelfa, M’Sila, Laghouat, Naâma et El Bayadh.

Plus au sud, la liste s’allonge encore avec Ghardaïa, Biskra, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ouled Djellal, El Meghaïer, El Menia, Illizi, Béchar, Béni Abbès, Timimoun et In Guezzam. Autant dire que peu de régions échapperont à un ciel chargé.

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Une vigilance renforcée face aux ruissellements et aux routes glissantes

La prudence s’impose surtout au volant. Les averses soudaines réduisent la visibilité, rendent la chaussée glissante et favorisent les accumulations d’eau aux points bas. Les zones urbaines mal drainées, elles, restent exposées aux ruissellements et aux remontées d’eau.

Les bulletins pouvant être réévalués en cours de journée, le suivi des canaux officiels reste le réflexe le plus sûr. Le site de l’ONM et sa page Facebook publient les mises à jour dès que la situation évolue, y compris en cas de passage à un niveau supérieur de vigilance.

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