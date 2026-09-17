BMS orange en Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus dès 14h dans 9 wilayas

Le ciel se charge à nouveau sur le nord-est du pays. L’Office national de la météorologie (ONM) vient de placer neuf wilayas en vigilance orange, un BMS de niveau 2 activé ce jeudi 17 septembre 2026 entre 14h00 et 23h00. Sur cette courte fenêtre, les cumuls de pluie attendus oscillent entre 20 et 40 mm, avec des averses localement soutenues. En parallèle, une vigilance jaune couvre une grande partie du territoire pour des pluies et des orages jusqu’à vendredi.

BMS orange : neuf wilayas sous surveillance dès 14h

Le BMS de Météo Algérie cible les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Mais aussi, Constantine, Mila et Guelma, Souk Ahras et d’Oum El Bouaghi.

Les cumuls de pluie sont estimés entre 20 et 40 mm sur les zones concernées. La vigilance orange est valable ce jeudi 17 septembre 2026, de 14h00 à 23h00. Toutefois, les services de l’ONM appellent ainsi à la prudence durant cette période, notamment dans les zones susceptibles de connaître des précipitations localement importantes.

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Alerte météo en Algérie : risques orageux dans plusieurs wilayas

En dehors du périmètre orange, une vigilance jaune de niveau 1 s’étend sur un front très large. Les pluies concernent l’ensemble du nord-est, une bonne partie du Centre, y compris la capitale et sa périphérie, ainsi que les Hauts-Plateaux jusqu’à Djelfa et M’Sila.

L’activité orageuse dessine une carte encore plus vaste. Elle englobe les wilayas suivantes : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, Bouira, Médéa, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Biskra, Khenchela, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida, Aïn Defla, Naâma, El Bayadh, El Oued, Ouargla, El Menia, In Salah, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Les pluies pourraient également toucher un large ensemble de wilayas, notamment El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, Bouira, Médéa, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Aïn Defla, Naâma, El Oued, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

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Prévisions météo : quel temps prévoir ce vendredi ?

La journée de vendredi ne marquera pas de retour au calme. Les foyers pluvieux persistent sur l’Est et le Centre, tout en gagnant du terrain vers l’Ouest algérien. Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara et Relizane entrent dans la zone à risque, de même que Tiaret et Tissemsilt sur les Hauts-Plateaux.

Ainsi, les pluies concerneraient notamment El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, Bouira, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet et Illizi.

Des orages sont également à prévoir dans un grand nombre de wilayas. Parmi les régions concernées figurent notamment El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Khenchela, Biskra, Batna, Mila, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Sétif, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Aïn Defla, Médéa, Chlef, Djelfa, Ouled Djellal, Laghouat, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Ghardaïa, El Menia, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet et Illizi.

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