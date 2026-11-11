BMS orange en Algérie : des vents violents jusqu’à 80 km/h annoncés dans plusieurs régions

Les conditions météorologiques vont se dégrader sur plusieurs régions du pays à partir de ce mercredi après-midi et durant la journée de jeudi 12 novembre. Pluies, orages, vents soutenus et soulèvements de sable seront au rendez-vous dans différentes wilayas, selon les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM).

Les services de Météo Algérie ont notamment émis trois nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, consacrés à des vents violents. Les rafales pourraient atteindre, voire dépasser, les 80 km/h dans les zones concernées. Plusieurs régions devront également composer avec des précipitations parfois orageuses et une visibilité réduite en raison des vents et des soulèvements de sable.

Trois BMS de niveau 2 pour des vents pouvant dépasser les 80 km/h

La première alerte concerne un vaste ensemble de wilayas de l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays. Des vents d’ouest à sud-ouest, soufflant entre 60 et 70 km/h, sont à prévoir à partir de ce mercredi 11 novembre à 23h00 et jusqu’à jeudi à 09h00. Les rafales pourront atteindre ou dépasser les 80 km/h.

Ce premier BMS concerne les wilayas de Mascara, Relizane, Tissemsilt, Aïn Defla, Mostaganem, Chlef, Médéa, Bouira, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

Un deuxième BMS de niveau 2 vise les régions du littoral centre et est. Des vents de secteur ouest, avec des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h et des rafales pouvant dépasser les 80 km/h, sont annoncés dans les wilayas de Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda. Cette alerte prendra effet mercredi à 23h00 et restera valable jusqu’à jeudi 12 novembre à 21h00.

Le troisième bulletin concerne l’Ouest et le Sud-Ouest. Des vents de sud-ouest de 60 à 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 km/h, sont prévus dans les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Sidi Bel Abbès, Saïda et Tiaret. Ce BMS est déjà entré en vigueur ce mercredi 11 novembre à 09h00 et restera valable jusqu’à jeudi à 03h00.

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Pluies et orages attendus mercredi après-midi dans ces wilayas

En parallèle de ces alertes au vent, les prévisions pour ce mercredi 11 novembre annoncent des précipitations dans plusieurs régions de l’Ouest et des Hauts Plateaux. Cette alerte aux pluies vise notamment les wilayas de M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Mascara.

Des épisodes orageux sont également à prévoir dans ces régions, avec une extension du risque aux wilayas d’El Bayadh et de Naâma. Les averses pourraient ainsi s’accompagner d’une activité orageuse, notamment sur les secteurs de l’Ouest et des Hauts Plateaux.

Les vents violents constituent un autre point de vigilance pour cette journée. Ils sont annoncés dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, M’Sila, Djelfa, Ghardaïa et Béni Abbès.

Des soulèvements de sable sont par ailleurs à prévoir à Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès. Ces phénomènes pourraient compliquer les déplacements, en particulier sur les axes routiers exposés.

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La météo du jeudi 12 novembre : les pluies orageuses se poursuivent, le vent gagne le Sud

Pour la journée de jeudi, les précipitations devraient concerner un ensemble de wilayas de l’Ouest, des Hauts Plateaux et du Sud. Les prévisions font état de pluies à M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, El Bayadh, Naâma, Béchar, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

Le risque orageux sera également présent dans ces régions, mais s’étendra à Batna, Biskra, Ouled Djellal, Béni Abbès et Tindouf. Les conditions pourraient donc rester instables durant une bonne partie de la journée dans ces secteurs.

Dans le Sud algérien, les vents concerneront notamment Ouargla, El Meniaa et Timimoun. Des soulèvements de sable pourront également affecter ces trois wilayas, ainsi que Touggourt et Béni Abbès. La prudence sera donc de mise, notamment pour les usagers de la route, en raison des possibles réductions de visibilité.

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