BMS Niveau 2 : pluies intenses et neige abondante attendues jusqu’au 21/01

L’Office National de la Météorologie (ONM) a multiplié les bulletins d’alerte ce dimanche 18 janvier, annonçant une dégradation marquée des conditions atmosphériques sur une grande partie du pays. Jusqu’à mercredi, le territoire national sera sous l’influence de plusieurs BMS de niveau 2 (orange), prévoyant des précipitations exceptionnelles et un retour massif de la neige sur les reliefs.

La situation météorologique a commencé à se détériorer dès ce week-end. Un premier front pluvieux a touché les régions de l’intérieur et du centre, notamment l’Est de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi Ouzou et Bejaia. Sur ces zones, les services météo ont enregistré des cumuls compris entre 20 et 40 mm au cours d’une période de validité s’achevant ce dimanche soir à 21h00.

En parallèle, le Grand Sud n’est pas épargné : le Nord de Tindouf et de Béni Abbès sont concernés par des pluies de 20 à 30 mm jusqu’à lundi 01h00 du matin, tandis que le Nord d’Adrar et de Timimoun recevra des quantités similaires jusqu’à lundi 09h00.

Pluies diluviennes et vigilance orange : plus de 80 mm attendus sur l’Ouest et le Centre

À partir de lundi 19 janvier à 15h00, un second front, bien plus actif, frappera les plaines de l’Ouest et du Centre-Ouest. L’ONM redoute des cumuls d’eau très importants, estimés entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 80 mm.

Cette alerte critique, valable jusqu’à mercredi 09h00, concerne les wilayas de Tipaza, Chlef, Mostaganem, Aïn Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, le Nord de Tiaret et Saïda. Ce déluge présente des risques accrus d’inondations et de crues subites d’oueds.

Le centre du pays connaîtra également une forte instabilité dès lundi après-midi. Les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Bouira, Blida et Médéa sont placées en vigilance orange. Des chutes de pluie atteignant 20 à 40 mm sont attendues sur ces régions d’ici mardi matin à 09h00.

🟢 A LIRE AUSSI : Pluies abondantes et chutes de neige en Algérie ce dimanche 18 janvier : voici les wilayas concernées

Bien que ces cumuls soient inférieurs à ceux de l’Ouest, ils pourraient sérieusement perturber la circulation urbaine lors des heures de pointe.

Alerte météo en Algérie : fortes précipitations et retour de la neige

Enfin, l’hiver reprend ses droits sur les hauteurs. Des chutes de neige denses sont prévues sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d’altitude. Neuf wilayas, dont Tiaret, Naâma, Tissemsilt, Saïda, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, El Bayadh et Laghouat, s’apprêtent à voir leur paysage blanchir.

🟢 A LIRE AUSSI : GEW : L’Algérie numéro 1 mondiale de l’entrepreneuriat en 2025

Avec une épaisseur attendue de 10 à 15 cm entre lundi matin et mardi midi, les autorités appellent les usagers de la route à la plus grande prudence face au risque de verglas et de routes bloquées sur les hauts plateaux.