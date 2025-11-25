BMS Neige et Pluie : la météo annonce un épisode hivernal intense sur plus de 20 wilayas ce 26 novembre

Le milieu de semaine s’ouvre sous une ambiance résolument hivernale. Ce mercredi 26 novembre, une nouvelle dégradation marque la météo en Algérie, avec des pluies soutenues, des rafales parfois violentes et des chutes de neige notables sur de nombreuses wilayas. Météo Algérie multiplie les bulletins météo spéciaux (BMS) pour prévenir d’un épisode froid et instable. Voici le point complet sur les prévisions du jour et les vigilances en cours.

Une dépression active traverse actuellement le Nord du pays. Elle transporte un air froid chargé d’humidité, ce qui renforce les précipitations et déclenche des chutes de neige en altitude. Les wilayas du Nord ressentent déjà la chute brutale des températures, qui continueront de s’affaisser jusqu’à jeudi. L’atmosphère reste glaciale sur les régions intérieures, où les minimales s’installent entre –3 et 0 °C dès l’aube.

Les modèles numériques confirment la persistance des pluies sur les régions du Centre et de l’Est du pays durant toute la journée de mercredi. Le ciel reste couvert, lourd, parfois orageux, tandis que des flocons se déposent sur les reliefs dépassant les 900 mètres. Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Mila, Sétif, Bouira, Oum El Bouaghi ainsi que Batna figurent parmi les wilayas les plus exposées. La neige accroche les crêtes, épaissit les accotements et complique parfois la circulation.

Les régions de l’Ouest et du Centre devraient entrevoir une amélioration progressive dès jeudi. En revanche, l’Est garde un temps humide, froid et chargé en nuages au moins jusqu’à vendredi. Les maximales, elles, peinent à remonter et oscillent entre 5 et 15 °C sur l’ensemble du Nord.

Alerte météo en Algérie : BMS neige, verglas et pluie ce 26 novembre dans plusieurs wilayas !

Météo Algérie renforce également ses vigilances en publiant plusieurs bulletins météo spéciaux. Le premier concerne les wilayas de Blida, Aïn Defla, Tissemsilt et Médéa, où des chutes de neige toucheront les reliefs dépassant les 1100 à 1200 mètres d’altitude. Les services météo attendent une couche variant entre 5 et 10 cm, un épisode prévu de ce mercredi 26 novembre à 15 h jusqu’aux premières heures de jeudi.

Un second BMS neige s’applique à Constantine, Guelma, Skikda, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna mais aussi Khenchela, où les flocons s’abattront sur les hauteurs situées au-delà de 1000 à 1100 mètres. Les mêmes quantités de neige, entre 5 et 10 cm, sont attendues, mais la durée de l’épisode s’étendra plus longuement, du mercredi 21 h jusqu’au jeudi 23 h.

Par ailleurs, le troisième bulletin renforce encore la vigilance sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Mila. Dans ces régions montagneuses, la neige s’invitera dès la mi-journée de mercredi et persistera jusqu’à jeudi soir. Les hauteurs dépassant les 1000 à 1100 mètres devraient recevoir entre 10 et 20 cm de neige, un apport conséquent qui pourrait perturber la circulation et isoler certains villages.

Concernant les pluies, un BMS de niveau 2 place en vigilance les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Blida, le nord de Médéa, Boumerdès et Bouira, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm. Les précipitations ont commencé mardi à 10 h et se poursuivront jusqu’à mercredi 21 h. L’instabilité touchera également Tizi Ouzou, le Nord de Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les cumuls atteindront aussi 30 à 50 mm, avec des zones susceptibles de dépasser les 60 mm. Cet épisode débuté mardi à midi restera d’actualité jusqu’à mercredi soir au minimum.