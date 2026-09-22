Nouveaux BMS – Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie dans plusieurs wilayas ce mardi

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis deux nouveaux Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 pour mettre en garde contre des précipitations importantes dans plusieurs wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Les quantités attendues pourront atteindre 40 mm dans certaines régions au cours de la journée de ce mardi 22 septembre 2026. En parallèle, Météo Algérie a placé plusieurs autres wilayas sous vigilance pour des pluies et des orages.

BMS pluies en Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie dans plusieurs wilayas

Le premier BMS concerne El Bayadh, El Meniaâ, Laghouat, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa ainsi que le sud de Djelfa. Dans ces régions, les cumuls de pluie sont estimés entre 20 et 40 mm. Le bulletin est valable ce mardi 22 septembre, de 3h00 à 21h00.

Une deuxième alerte concerne plusieurs wilayas du Grand Sud, avec des quantités allant de 20 à 30 mm dans les wilayas Timimoun, Aïn Salah, Tamanrasset, Djanet et Illizi. Pour ces régions, le BMS est valable de 12h00 à 23h00 ce mardi.

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Alerte météo en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance pour des orages

Au-delà des deux BMS de niveau 2, les services de Météo Algérie ont également émis un bulletin de vigilance de niveau 1, de couleur jaune, pour plusieurs régions. Ce mardi, des pluies sont à prévoir à Tébessa, Khenchela, Batna, El Meghaïer, Ouled Djellal, Naâma, Béchar et Adrar.

Le risque d’orages s’étend à un territoire plus large. Il concerne notamment Tébessa, Khenchela, Batna, El Meghaïer, Ouled Djellal, Djelfa, Touggourt, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Adrar, Timimoun, El Meniaâ, Ouargla, Aïn Salah, Illizi, Tamanrasset et Djanet.

Prévisions météo : pluies et orages persistants mercredi

La dégradation ne devrait pas s’arrêter à la journée d’aujourd’hui. Pour le mercredi 23 septembre, des pluies accompagnées d’orages sont encore prévues dans plusieurs wilayas, notamment Tébessa, Khenchela, Batna, Ghardaïa, El Meniaâ, Ouargla, Illizi, Aïn Salah, Tamanrasset et Djanet.

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Une météo instable dans le Sud et les Hauts Plateaux

Avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm dans certaines wilayas et la persistance d’un risque orageux jusqu’à mercredi, les conditions météorologiques resteront instables dans plusieurs régions du pays.

Les autorités météorologiques recommandent de suivre les mises à jour des bulletins et les éventuelles nouvelles alertes au cours des prochaines heures. Les usagers de la route doivent également faire preuve de prudence en cas de fortes averses et de baisse temporaire de la visibilité.

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