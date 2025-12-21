BMS météo : jusqu’à 40 mm de pluie prévus dans plusieurs régions

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce dimanche, plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) annonçant d’importantes précipitations dans de nombreuses régions du pays. Selon Météo Algérie, ces wilayas seront placées en vigilance orange (niveau 2) tout au long de la journée du lundi 22 décembre 2025, en raison de pluies parfois soutenues.

Les prévisions font état de cumuls de pluie oscillant entre 20 et 40 millimètres, avec des quantités pouvant localement atteindre ou dépasser les 40 mm, ce qui augmente le risque de perturbations dans certaines zones urbaines et rurales.

Ouest du pays : des pluies marquées dès les premières heures de lundi

Selon le premier BMS publié par l’ONM, des pluies comprises entre 20 et 40 mm toucheront, dès lundi 22 décembre à partir de 00h00 jusqu’à 12h00, plusieurs wilayas de l’Ouest. Les régions concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Relizane.

Ces précipitations, parfois soutenues sur de courtes périodes, pourraient entraîner des difficultés de circulation, notamment sur les axes routiers reliant les zones côtières aux régions de l’intérieur.

Centre et Kabylie : les précipitations` se poursuivent dans l’après-midi

Un deuxième bulletin concerne le Centre et certaines wilayas de Kabylie. Des pluies estimées entre 20 et 30 mm sont attendues lundi de 12h00 à 22h00 dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Sétif et Mila.

Dans ces régions montagneuses, l’ONM appelle à la prudence, notamment en raison du risque de ruissellement et de glissements de terrain, surtout dans les zones connues pour leur fragilité géologique.

Est algérien : vigilance renforcée jusqu’à mardi matin

La situation sera encore plus marquée dans l’Est du pays. Un troisième BMS prévoit des pluies de 20 à 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 40 mm, de lundi 22 décembre à partir de 12h00 jusqu’au mardi 23 décembre à 06h00.

Les wilayas concernées sont Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Ces précipitations soutenues pourraient provoquer des montées rapides des eaux dans les oueds et des accumulations d’eau dans les zones urbaines.

Neige attendue sur plusieurs régions montagneuses

Parallèlement aux fortes précipitations annoncées, le département de la Météorologie nationale (ONM) prévoit également des chutes de neige sur plusieurs régions du pays. Dans une nourriture spéciale, l’ONM annonce des neiges sur les reliefs dépassant les 1 100 mètres d’altitude, avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 cm.

Les wilayas concernées par cette première alerte sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Naâma, El Bayadh et Laghouat. Cette prévision sera valable à partir de 03h00 du matin jusqu’à midi ce lundi.

Dans une seconde alerte, les services de la météo mettent également en garde contre des chutes de neige prévues à partir de 09h00 jusqu’à 18h00 ce lundi, touchant cette fois les wilayas de Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tizi Ouzou et Bouira.

Appel à la vigilance

Météo Algérie précise que l’ensemble de ces wilayas est placé en vigilance orange durant la journée de lundi. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à éviter les zones à risque, notamment les passages submersibles et les oueds.

Les services de la Protection civile restent mobilisés pour intervenir en cas d’urgence, tandis que l’ONM recommande de suivre régulièrement l’évolution des prévisions météorologiques.

