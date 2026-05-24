BMS météo en Algérie : pluies, orages et vents violents dans plusieurs wilayas dès ce soir

Le sud du pays reste sous pression météorologique ce dimanche 24 mai. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), combinant risques de pluies orageuses et de vents violents sur plusieurs wilayas de notre grand sud. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de prendre la route.

Un premier bulletin météo spécial annonce des précipitations orageuses sur plusieurs wilayas du Grand Sud. Les quantités attendues pourraient atteindre 15 mm localement, un seuil significatif dans des régions où les sols désertiques favorisent les ruissellements rapides.

Ces pluies débuteront à partir de 15h00 ce dimanche et se poursuivront jusqu’à 23h00. Les wilayas directement concernées sont : In Guezzam, Tamanrasset, Illizi et Djanet.

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Pour la wilaya d’Adrar, les vents souffleront du Nord-Est avec des vitesses estimées entre 60 et 70 km/h. Des rafales pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h sont à prévoir. Cette alerte est valable le lundi 25 mai de 09h00 à 18h00.

Par ailleurs, la wilaya d’In Salah est soumise aux mêmes conditions. Le BMS y est valable dès ce dimanche 24 mai à 18h00 et reste valide jusqu’au lundi 25 mai à 18h00. Une plage horaire particulièrement longue qui impose une vigilance soutenue aux habitants et aux usagers des routes.

Face à cette double menace, les services de Météo Algérie appellent la population à la prudence. Pour les wilayas touchées par les pluies orageuses, le risque de ruissellement reste réel. Les habitants de Tamanrasset, Illizi, Djanet et In Guezzam doivent éviter les zones à risque. Dans les wilayas d’Adrar et d’In Salah, les rafales à 80 km/h peuvent compliquer tout déplacement en véhicule léger.

Par conséquent, les citoyens doivent consulter régulièrement les mises à jour de l’Office National de la Météorologie pour suivre l’évolution de la situation en temps réel. La prudence reste de mise jusqu’à la levée des alertes en vigueur.

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