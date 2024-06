BMS -Météo en Algérie : orages attendus dans ces régions

Les services météorologiques ont émis plusieurs alertes pour les jours à venir. Des phénomènes météorologiques significatifs sont attendus, incluant des orages, des vents forts et une canicule intense dans certaines régions. Les habitants sont encouragés à prendre des précautions pour assurer leur sécurité.

L’ONM a lancé une alerte concernant des orages accompagnés de fortes précipitations dans les régions de l’Est aujourd’hui. Selon cette même alerte, des averses orageuses significatives sont attendues localement à partir de 15h00 et se poursuivront jusqu’à minuit.

Les wilayas concernées sont : Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, et Tébessa.

Par ailleurs, un autre avertissement a été publié concernant de forts vents accompagnés de tourbillons de sable. Ces conditions débuteront à 18h00 et dureront jusqu’à l’aube de dimanche. Les wilayas touchées incluent : El Oued, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaa, Ouargla, Djanet, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, et In Guezzam.

Canicule en Algérie : 3 wilayas concernées

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau 2 en raison des conditions météorologiques extrêmes prévues pour aujourd’hui, samedi 22 juin, et demain, dimanche 23 juin 2024.

Les wilayas concernées par cette alerte sont donc Adrar, In Salah, l’ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, où une canicule sévère est attendue. Les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49°C, tandis que les températures minimales oscilleront entre 34°C et 38°C.

Ainsi, avec l’arrivée de l’été, les fortes chaleurs risquent de s’accentuer, et les conditions météorologiques pourraient devenir plus difficiles à gérer, nécessitant des précautions supplémentaires pour assurer le confort et la sécurité de tous.