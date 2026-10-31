BMS météo en Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus samedi et dimanche

À la veille de la célébration du 1er novembre, 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, un jour chômé et payé, plusieurs régions du pays sont placées sous vigilance météorologique. L’ONM annonce notamment des pluies pouvant atteindre ou dépasser 15 mm, ainsi que des précipitations de 20 à 40 mm dans cinq wilayas de l’Est.

Les conditions météorologiques s’annoncent perturbées en Algérie durant ce long week-end du 1er novembre. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis plusieurs bulletins d’alerte pour des pluies et des averses orageuses touchant différentes régions du pays, avec des cumuls localement importants.

Ces prévisions concernent notamment la journée de samedi 31 octobre, mais aussi dimanche 1er novembre, date de la célébration du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Cette journée étant chômée et payée, les personnes qui prévoient de se déplacer ou de profiter du week-end prolongé doivent tenir compte de ces conditions météorologiques.

Des pluies de 20 à 40 mm dans cinq wilayas de l’Est

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2, l’ONM annonce des pluies dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les quantités attendues devraient se situer entre 20 et 40 mm.

Cette alerte entre en vigueur ce samedi 31 octobre à 18 h et reste valable jusqu’au dimanche 1er novembre à 18 h. Les précipitations devraient ainsi se poursuivre pendant une bonne partie de la journée de la fête de la Révolution.

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Des averses orageuses dans plusieurs régions ce samedi

D’autres bulletins de vigilance concernent des pluies orageuses susceptibles d’atteindre ou de dépasser 15 mm. Une première alerte est valable ce samedi 31 octobre, de 14 h à 22 h, dans les wilayas de Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira et Tizi Ouzou.

Une seconde alerte concerne les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa et Aïn Defla. Dans ces régions, les précipitations orageuses pourraient également atteindre ou dépasser 15 mm. Le bulletin est valable de samedi à 22 h jusqu’à dimanche 1er novembre à 6 h.

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Appel à la vigilance face aux risques liés aux intempéries

Face à ces prévisions, les services concernés recommandent aux citoyens de faire preuve de prudence, particulièrement lors des déplacements. Il est important de s’éloigner des lits d’oueds et des zones en pente, de réduire sa vitesse au volant et de ne pas tenter de traverser les eaux de ruissellement.

Cette dernière consigne vaut quelle que soit la taille du véhicule : même lorsque le niveau de l’eau semble faible, traverser un cours d’eau en crue peut présenter un danger. Les piétons sont également appelés à éviter de franchir les zones inondées.

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