Les conditions météorologiques restent perturbées ce mardi 15 octobre, avec des pluies persistantes affectant plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant certaines wilayas sous vigilance orange en raison des risques de pluies intenses.

Le premier BMS concerne les wilayas de Djelfa, Médéa, M’sila et Ouled Djellal, où des quantités de pluie allant de 20 à 30 mm sont attendues. Cette alerte orange restera en vigueur jusqu’à 12h00 aujourd’hui.

Le second BMS de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Tiaret, le Sud de Naâma, El Bayadh et Laghouat. Pour ces régions, la quantité de pluie oscilleront également entre 20 et 30 mm. Cette alerte est en vigueur depuis hier soir et le restera jusqu’à 06h00 ce matin.

Outre ces deux alertes orange, l’ONM a placé plusieurs autres wilayas sous vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage. Cette alerte inclut les wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Relizane, Tissemsilt, Relizane, Tizi Ouzou, Chlef, Blida, Mostaganem, ainsi que les wilayas de Ain Témouchent, El Meniaa, Ain Defla, Boumerdes, Bouira, Mascara et Oran.

Alerte pluies en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce mardi 15 octobre ?

Le bulletin météo de ce mardi 15 octobre annonce un temps variable à travers le pays, marqué par des averses orageuses sur certaines régions et une chaleur persistante dans d’autres. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel généralement voilé à localement nuageux dominera sur les régions de l’Ouest, avec des pluies orageuses principalement sur les zones intérieures et les hauts plateaux, mais la situation devrait s’améliorer en début d’après-midi.

Au Centre du pays, les conditions seront similaires, avec un temps généralement voilé à localement nuageux et des pluies parfois orageuses. Les régions de l’Est, quant à elles, bénéficieront d’un ciel généralement dégagé en matinée, qui se voilera progressivement en début d’après-midi. Des pluies orageuses affecteront le côté Ouest de cette zone, avec des averses parfois orageuses.

Dans les régions sahariennes, l’ONM prévoit également un temps partiellement couvert, notamment sur le Sud-Ouest et le Sahara central. Des pluies orageuses persisteront sur la région de Béchar et le Nord du Sahara, mais la situation devrait s’améliorer en début de soirée.

Pour le reste des régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, mais des orages isolés pourraient se développer sur l’extrême Sud et le Sahara oriental en après-midi.

Quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, les maximales varieront entre 27 et 38 °C sur les régions côtières, entre 28 et 38 °C dans les régions intérieures et entre 26 et 42 °C sur les zones sahariennes. En raison de ces fortes chaleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Jijel, Annaba, Skikda et El Tarf.