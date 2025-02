BMS – Météo Algérie : vigilance orange « vents violents » dans plusieurs régions ce lundi 17 février

Ce lundi s’annonce sous le signe de l’instabilité météorologique, avec des vents violents attendus dans plusieurs régions du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange en raison de conditions venteuses.

La première alerte concerne les wilayas de Timimoun, Adrar et le Sud d’El Meniaa. Selon Météo Algérie, ces régions connaîtront des vents variables dépressionnaire soufflant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h. Cette alerte restera en vigueur ce lundi 17 février de 03h00 jusqu’à 18h00.

Le second BMS vise les wilayas de In Salah, Tamanrasset, Djanet et le sud d’Illizi. Ces zones feront face à des vents d’Ouest à Sud-Ouest soufflant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales dépassant 80 km/h. Cette alerte sera valide aujourd’hui de 09h00 à 18h00.

Alerte aux orages dans plusieurs wilayas du Sud

Outre ces vents violents, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « orage » plusieurs wilayas du Sud, signalant ainsi un risque accru d’intempéries.

Cette alerte de niveau 1 concerne les régions de Timimoun, Béni Abbès, Tamanrasset, In Salah, Djanet, Illizi, El Meniaa, El Bayadh, Adrar, Naâma et Béchar. Ces wilayas pourraient connaître des orages accompagnés de pluies locales.

Bulletin météo du lundi 17 février : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

D’après le bulletin météo de l’ONM, les régions du Nord connaîtront en début de matinée des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de brouillard localisé. Ce phénomène touchera principalement les zones côtières, les steppes intérieures ainsi que les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre-Ouest. Progressivement, le ciel s’éclaircira pour laisser place à un temps généralement dégagé sur l’ensemble de ces régions.

Dans le Sud, la région de Béchar et Béni Abbès observera des passages nuageux avec quelques précipitations légères en matinée. Plus au Sud, les oasis, le Sahara central et le Sud du Sahara oriental connaîtront un temps généralement nuageux à couvert, accompagné d’averses éparses.

Ces pluies s’atténueront progressivement dans l’après-midi sur le Sahara oriental, mais pourraient devenir localement fortes et orageuses avant de se déplacer vers le Sahara central en fin de journée, puis vers le Sahara oriental dans la nuit. Sur le reste des régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé.

Enfin, il est important de noter que le mercure affichera une légère baisse ce lundi, avec des valeurs maximales oscillant autour de 16 et 22 °C sur les régions cotières, 15 et 23 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 35 °C sur les régions sahariennes.