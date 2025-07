BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » pour pluies dans plusieurs wilayas ce jeudi 3 juillet

La météo s’annonce particulièrement agitée en cette fin de semaine. Tandis que des orages sont attendus dans plusieurs régions du nord-est, une intense vague de chaleur continuera de frapper certaines wilayas du sud. Découvrez les prévisions météo détaillées pour ce jeudi 3 juillet 2025.

Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant neuf wilayas de l’est du pays en vigilance orange pour risque de pluies. Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, le sud de Souk Ahras, Khenchela et Tébessa.

D’après le même BMS, les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40 mm durant l’après-midi et la soirée de ce jeudi 3 juillet, avec une validité de l’alerte de 14h00 à 22h00.

En plus de ces wilayas, une vigilance jaune orage, de niveau 1, est en cours de validité pour d’autres régions, notamment Laghouat, Béjaïa, M’sila, Guelma, Tizi Ouzou, Djelfa, Skikda, El M’ghair, Jijel, Médéa, Biskra, Bouira et Ouled Djellal. Des averses localement orageuses pourraient s’abattre sur ces zones dans le courant de la journée.

Vague de chaleur en Algérie : canicule persistante dans ces régions !

Parallèlement à ces perturbations orageuses, une vague de chaleur intense continue de sévir sur les wilayas de Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où les températures devraient dépasser les normales saisonnières. Ces conditions extrêmes nécessitent une vigilance accrue, particulièrement pour les personnes vulnérables ou celles exerçant une activité physique à l’extérieur.

Face à cette instabilité météo, suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie et adopter les bons réflexes en cas d’orages ou de fortes chaleurs deviennent des gestes primordiaux pour assurer sa sécurité. Il est donc important d’éviter les zones inondables, de limiter les déplacements durant les pics de température et de s’hydrater fréquemment.

Timimoun et Akbou célèbrent l’unité culturelle à travers un jumelage festif

Une caravane culturelle en provenance de Timimoun a pris la route vers Akbou dans la wilaya de Béjaïa, et ce, dans le cadre d’un jumelage intercommunal placé sous l’égide du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA). Cette initiative vise à renforcer les liens entre les régions et à célébrer la richesse du patrimoine national, à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Portée par l’Assemblée populaire communale de Timimoun, cette manifestation culturelle met en lumière le patrimoine matériel et immatériel de l’Oasis rouge, à travers une série d’activités artistiques, artisanales et folkloriques. La troupe d’Ahellil, classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, figure parmi les temps forts de l’événement.

La délégation, composée d’associations, d’artisans et d’artistes, animera les quartiers d’Akbou tout au long de son séjour. L’objectif : faire découvrir les trésors culturels et touristiques de la région du Gourara, tout en consolidant l’esprit de cohésion nationale.

Ainsi, ce jumelage s’inscrit dans la continuité d’une convention signée entre les deux communes à l’occasion du Nouvel An amazigh Yennayer 2025, déjà célébré à Timimoun. Une manière symbolique et concrète de faire vivre les valeurs de solidarité, de mémoire et de diversité qui unissent les enfants du pays.