BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » pour canicule dans ces wilayas ce jeudi 7 août !

Alors que la semaine touche à sa fin, une importante vague de chaleur s’apprête à frapper plusieurs régions d’Algérie ce jeudi 7 août. Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des températures caniculaires pouvant grimper jusqu’à 44 °C dans certaines zones du pays.

Selon les services de Météo Algérie, les wilayas de Relizane et Chlef feront face à cet épisode de chaleur extrême. Placées en vigilance orange (niveau 2), elles connaîtront des températures maximales de 44 °C, avec des minimales qui oscilleront entre 26 °C et 30 °C. Cette alerte reste valable aujourd’hui et demain, prolongeant ainsi un épisode de chaleur déjà bien installé.

Outre Relizane et Chlef, l’ONM a également placé de nombreuses autres wilayas en vigilance jaune (niveau 1) pour des risques de canicule. Il s’agit notamment de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Aïn Defla, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda et Annaba, mais aussi de Tindouf et Adrar. En effet, ces régions devraient, elles aussi, enregistrer des températures bien au-dessus des normales saisonnières durant cette fin de semaine.

Dans ce contexte, il est vivement conseillé de limiter les sorties durant les heures les plus chaudes, soit entre 11h et 16h, de s’hydrater régulièrement, et de veiller à la santé des personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

Que nous réserve le bulletin météo de ce jeudi 7 août ?

Côté ciel, les prévisions météo de ce jeudi annoncent un temps globalement dégagé sur la majeure partie des régions nord, malgré quelques passages nuageux à prévoir sur les régions intérieures du centre et de l’ouest.

En revanche, le sud du pays affichera une météo plus contrastée, le Sahara central et le nord du Sahara bénéficieront d’un temps ensoleillé, tandis que les autres régions sahariennes connaîtront un ciel couvert à localement nuageux.

D »ailleurs, Météo Algérie a émis une alerte jaune pour pluie et orages, concernant plusieurs wilayas, particulièrement Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, Béni Abbès, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam et Djanet. Ces régions pourraient connaitre des orages localisés, parfois accompagnés de précipitations modérées.

Qu’en est-il de l’état de la mer en cette fin de semaine ?

Enfin, du côté du littoral, la mer restera globalement calme à légèrement agitée. De Marsa Ben M’hidi à Alger, les conditions en mer resteront favorables à la navigation. Entre Alger et Skikda, la mer sera calme à agitée, et pourrait devenir légèrement agitée à agitée en soirée. Plus à l’est, de Skikda à El Kala, les vagues resteront modérées, avec une agitation prévue en soirée.