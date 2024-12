BMS – Météo Algérie : vigilance orange pluies et neiges annoncées dans ces wilayas ce 25 décembre

Les conditions hivernales persistent en Algérie, marquées par des chutes de neige, des pluies abondantes et une baisse significative des températures. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour avertir sur les risques de neige et de pluie.

Le premier BMS concerne les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, où des chutes de neige et des risques de verglas seront au rendez-vous. Les prévisions annoncent une épaisseur de neige estimée entre 10 et 15 cm, avec une validité en cours jusqu’à ce mercredi 25 décembre à 18h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Mise en service des nouvelles stations de dessalement dans ces 5 wilayas : Tebboune fixe la date

Le second bulletin de Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance orange en raison de fortes pluies. Les wilayas concernées incluent Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les quantités de précipitations prévues varient entre 20 et 40 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser 50 mm. Ce BMS reste valide jusqu’à aujourd’hui à 09h00.

Prévisions météo du 25 décembre : le froid sera au rendez-vous ce mercredi !

En outre, il est important de noter que les services de l’ONM ont annoncé des chutes de neige sur les reliefs de l’Est dépassant les 1200 mètres d’altitude ce mercredi 25 décembre. D’ailleurs, les températures maximales varieront selon les régions :

Régions côtières : entre 13 et 21 °C .

: entre . Régions intérieures et les hauts plateaux : entre 8 et 19 °C .

: entre . Régions sahariennes : entre 15 et 27 °C.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce mercredi 25 décembre ?

La météo pour ce mercredi 25 décembre 2024 anticipe des conditions variées à travers le pays, marquées par le froid, des gelées matinales et des averses selon les régions. Dans les régions de l’Ouest, le ciel restera globalement dégagé, bien que les hauts plateaux pourraient connaître des gelées matinales.

Les régions du Centre et de l’Est vivront une journée froide et nuageuse. Quelques averses de pluie éparses sont à prévoir, particulièrement sur le Centre-Est et l’Est, touchant principalement les zones côtières et intérieures.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : un important tronçon de l’autoroute est-ouest fermé à la circulation temporairement

Pour les régions sahariennes, la situation varie selon les zones. Dans la région de Tindouf et à la frontière algéro-malienne, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux, avec des pluies éparses signalées sur Tindouf. Dans les autres régions du Sahara, le ciel restera majoritairement dégagé, avec des passages partiellement voilés.