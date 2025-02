BMS – Météo Algérie : vigilance orange « pluies » dans plusieurs régions ce 23 février

Après plusieurs jours de douceur inhabituelle pour la saison, un changement notable s’annonce avec le retour des précipitations et une baisse du mercure dans différentes régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) mettant en garde contre des risques de pluies intenses. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour ce dimanche 23 février 2025.

Selon ce BMS, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance orange pour cause de fortes pluies. Les régions concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Aïn Defla, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret et Tissemsilt. Les précipitations attendues oscilleront entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm sur les wilayas côtières. En cours de validité depuis samedi soir, cet épisode pluvieux devrait se poursuivre jusqu’à 21h ce dimanche.

Alerte météo en Algérie : orages et vents de sable attendus dans ces wilayas !

En plus des pluies, l’ONM a placé en vigilance jaune « orages » les wilayas de Naâma, El Bayadh, Médéa, Blida et Alger. Par ailleurs, un autre phénomène météorologique pourrait impacter certaines régions du Sud. Il s’agit des vents de sable qui risquent d’affecter et de réduire la visibilité dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Illizi.

Ce début de semaine s’annonce donc agité sur plusieurs fronts, entre précipitations intenses, orages et conditions venteuses. La prudence reste de mise, notamment sur les routes et dans les zones les plus exposées.

La météo en Algérie ce dimanche 23 février : retour de la pluie et baisse des températures

En ce début de semaine, les services météorologiques annoncent un changement de temps, avec le retour des précipitations et une baisse des températures dans plusieurs régions du pays.

Dans les régions du Nord, la journée sera marquée par un ciel couvert et des averses intermittentes. Le Centre et l’Est du pays connaîtront un temps majoritairement pluvieux, tandis que l’Ouest alternera entre éclaircies et précipitations. Les températures maximales oscilleront entre 16 et 22 °C sur les zones côtières et entre 10 et 20 °C à l’intérieur des terres. Le vent soufflera jusqu’à 30 km/h, accentuant la sensation de fraîcheur.

Dans les régions sahariennes, le soleil dominera globalement la journée. Toutefois, des pluies locales pourraient toucher le Nord du Sahara, les oasis et la région de Béchar. Les températures varieront entre 14 et 31 °C, avec des rafales de vent atteignant parfois 50 km/h, notamment dans les zones désertiques.

Ce changement de temps marque une rupture avec la douceur des derniers jours. Il est donc important de rester vigilants et de suivre les dernières mises à jour des services de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique.