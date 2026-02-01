BMS – Météo Algérie : vigilance orange ce lundi 2 février, vents violents persistants dans ces wilayas

Alors que le temps semble amorcer une légère accalmie dans certaines régions du pays, les conditions météorologiques restent instables et continuent de susciter la vigilance. De fortes rafales de vent persistent dans plusieurs wilayas, poussant les services de l’Office national de la météorologie (ONM) à maintenir un haut niveau d’alerte. Pour ce mardi 2 février 2026, deux nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) placent plusieurs régions du pays en vigilance orange, notamment dans l’Ouest et le Sud-Ouest.

Pour ce lundi, les services météorologiques ont émis une alerte de niveau 1 (jaune) concernant des pluies parfois soutenues attendues dans certaines wilayas de l’Ouest. Les précipitations toucheront notamment Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, où des passages pluvieux marqueront la journée.

Alerte vents violents : plusieurs wilayas placées en vigilance orange

La situation la plus préoccupante concerne toutefois les vents violents, qui continuent de balayer de vastes régions du pays. Selon deux bulletins météorologiques spéciaux de niveau 2, des rafales puissantes souffleront ce lundi et jusqu’en soirée.

Les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Tindouf et Timimoun connaîtront des vents d’ouest à sud-ouest atteignant 60 à 70 km/h, avec des pointes pouvant dépasser 80 km/h en rafales, entre 12h00 et 22h00. Dans ces régions sahariennes, ces vents risquent de provoquer des soulèvements de sable, réduisant fortement la visibilité.

Un second BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, Laghouat, Naâma et El Bayadh. Là aussi, les rafales pourront dépasser les 80 km/h, rendant les conditions plus difficiles.

Prévisions météo : une accalmie temporaire avant un nouveau changement de temps

Sur le Nord du pays, les services de la météorologie annoncent une amélioration passagère des conditions météorologiques. Dimanche et lundi ont marqué une phase de relative stabilité, avec un ciel souvent nuageux mais sans phénomènes majeurs.

Cependant, cette accalmie restera de courte durée. Dès la matinée de mardi, une dépression atmosphérique active fera son entrée par les régions ouest, avant de progresser vers le Centre puis l’Est. Ce système s’accompagnera de pluies parfois soutenues, mais aussi de chutes de neige sur les reliefs.

Les reliefs de l’Est du pays se préparent à un nouvel épisode neigeux, notamment sur les hauteurs de Khenchela et Batna. Les chutes de neige concerneront principalement les zones d’altitude, avec un impact possible sur la circulation et les conditions de vie locales.

Les températures resteront hivernales et de saison, oscillant entre 6 et 10 degrés durant la nuit et en matinée sur les régions nord. Les maximales atteindront 13 à 19 degrés dans le Nord, tandis que le Sud enregistrera des valeurs plus clémentes, comprises entre 20 et 32 degrés.

Enfin, l’état de la mer connaîtra une nette dégradation. Sous l’effet des vents soutenus, la mer deviendra agitée à houleuse dès mardi le long du littoral national.