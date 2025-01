BMS – Météo Algérie : vents violents et fortes pluies dans plusieurs wilayas ce mardi 28 janvier

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent des conditions météo agitées pour ce mardi 28 janvier 2025. En effet, Météo Algérie a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettent en garde contre des vents violents dans plusieurs régions du pays, accompagnés de fortes pluies dans les wilayas du Nord.

Le premier BMS concerne un large éventail de wilayas, à savoir Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Aïn Defla, Tissemsilt, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’Sila. Les vents, soufflant d’Ouest à Nord-Ouest, atteindront une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser les 90 km/h. Cette alerte est valable ce mardi de 12h00 à 21h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Reprise des inscriptions AADL 3 : Le ministre de l’Habitat fait le point

La seconde alerte météo de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza. Les vents, soufflant du secteur Ouest, afficheront également des vitesses entre 60 et 70 km/h, avec des rafales qui pourront excéder les 90 km/h. La période de validité s’étend de 06h00 à 21h00 ce mardi 28 janvier.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies et orages attendus dans plusieurs wilayas !

Outre les vents violents, l’ONM prévoit des pluies accompagnées d’orages dans plusieurs régions du Nord. Cette alerte concerne notamment les wilayas de Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Ghardaïa, Tébessa, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Skikda, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El Tarf, Boumerdès, Ouled Djellal, Bouira, Médéa, Alger, Blida, Tipaza, Tissemsilt, Chlef, Tiaret et Aïn Defla.

Ces conditions appellent à la prudence lors des déplacements. Les autorités recommandent de limiter les activités en extérieur et de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent. Il est aussi important de suivre les mises à jour météorologiques de l’ONM pour suivre l’évolution de la situation.

Temps hivernal en Algérie : les chutes de neige de retour dans ces régions !

Ainsi, les prévisions météorologiques pour ce mardi, annoncent un temps froid et instable dans les régions Nord du pays. En plus des fortes précipitations, des chutes de neige seront aussi au rendez-vous, marquant une perturbation significative des conditions climatiques.

Les modèles numériques indiquent l’arrivée d’une dépression atmosphérique particulièrement active, chargée de pluie et de neige, qui affectera les régions Nord dès les premières heures de la journée. Les hauteurs intérieures, situées entre 1000 et 1200 mètres d’altitude, seront les premières concernées par ces chutes de neige, rendant les routes potentiellement difficiles à pratiquer dans ces zones.

Un répit temporaire est à prévoir mercredi, avec une stabilisation du temps. Cependant, une nouvelle dépression, plus intense, devrait toucher les régions Nord dès jeudi. Celle-ci apportera des précipitations plus abondantes ainsi que des chutes de neige importantes, particulièrement sur les reliefs.

Bulletin météo du mardi 28 janvier : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Le bulletin de Météo Algérie pour ce 28 janvier prévoit des passages nuageux sur les régions de l’Est, où le ciel se couvrira progressivement dès le début de l’après-midi. Ces nuages donneront lieu à des pluies parfois orageuses, particulièrement denses durant la nuit sur les zones côtières et intérieures. En fin d’après-midi, des chutes de neige toucheront les reliefs dépassant les 1300 mètres d’altitude.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie auto : l’Allemand Volkswagen sera-t-il le prochain à implanter une usine en Algérie ?

Dans les régions du Centre et de l’Ouest, un ciel partiellement couvert dominera les côtes et l’intérieur. L’après-midi sera marqué par un ciel de plus en plus nuageux, accompagné de pluies localement orageuses, notamment sur les régions centrales. Les conditions météorologiques s’amélioreront progressivement en soirée sur l’Ouest.

Par ailleurs, les hauts plateaux afficheront un ciel voilé à localement couvert, avec quelques pluies éparses attendues en fin de journée. Les reliefs du Centre-Est, dépassant les 1300 mètres, connaîtront également des chutes de neige. Du côté des régions sahariennes, le temps restera relativement stable avec un ciel dégagé à partiellement voilé.

En baisse, le mercure nous signale le retour d’un climat froid et hivernal. Les températures maximales pour ce mardi afficheront :