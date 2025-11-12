BMS – Météo Algérie : vents violents attendus ce jeudi 13 novembre sur plusieurs wilayas

Alors que la semaine s’achève et que le week-end se profile, un changement de ton s’invite dans les prévisions météorologiques. Après plusieurs journées marquées par un temps stable et des températures relativement douces, Météo Algérie met en garde contre un retour du vent fort sur plusieurs régions du pays ce jeudi 13 novembre.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), de niveau vigilance orange, annonçant des conditions atmosphériques agitées sur une large partie de l’Ouest et de l’intérieur du territoire.

BMS « vigilance orange » vents violents dans ces wilayas !

Dès ce jeudi matin, les habitants de Aïn Témouchent, Tlemcen, Mostaganem, Oran, Mascara et Relizane devront composer avec des rafales dépassant les 80 km/h. Ce premier épisode venteux s’étendra de 9h00 ce jeudi jusqu’à 6h00 vendredi matin, selon les précisions du bulletin. Les prévisionnistes recommandent une grande prudence sur les routes, en particulier sur les axes côtiers et les zones dégagées.

Mais le phénomène le plus préoccupant concerne le second bulletin, encore plus sévère. Celui-ci touche un couloir plus vaste allant des Hauts Plateaux à l’Ouest profond, incluant les wilayas de Naâma, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Tiaret et Saïda. Dans ces régions, les rafales pourraient dépasser les 90 km/h, un seuil suffisant pour provoquer des perturbations sur la circulation routière et ferroviaire, ainsi que des risques de chutes d’objets ou de branches.

L’alerte s’étendra de jeudi 9h00 jusqu’à vendredi midi, une période durant laquelle les autorités locales et les services de la Protection civile appellent les citoyens à éviter les déplacements non essentiels et à renforcer les structures légères ou temporaires.

Ce regain d’instabilité marque une transition météorologique notable après une série de journées chaudes et calmes. Les spécialistes expliquent cette évolution par l’arrivée d’un flux d’air plus froid et plus dense venant du Nord-Ouest, à l’origine de ces vents soutenus. Ces conditions pourraient également ouvrir la voie à un rafraîchissement du climat et, possiblement, à un retour des pluies dès le week-end sur certaines régions du Nord.

Pour l’heure, le mot d’ordre reste la vigilance. Si le ciel demeure relativement clair dans la plupart des wilayas, les rafales puissantes risquent de surprendre plus d’un automobiliste. La prudence s’impose donc, car la météo, souvent imprévisible, aime rappeler que l’hiver n’est jamais bien loin, même sous un soleil encore trompeusement chaud.