BMS – Météo Algérie : une chaleur caniculaire sera au rendez-vous dès ce mercredi 7 août

La canicule continue de s’abattre sur plusieurs wilayas du pays ! L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant en vigilance orange plusieurs régions d’Algérie pour des risques de canicule.

Le premier BMS concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 40 °C et 43 °C, particulièrement au Sud de ces wilayas. Les températures minimales, quant à elles, varieront entre 24 °C et 30 °C. Ce BMS reste en vigueur à compter de ce mercredi 7 août jusqu’au vendredi 9 août 2024.

La seconde alerte de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de Aïn Defla, Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdès. Dans ces régions, les températures maximales attendues se situeront entre 43 °C et 45 °C, avec des minimales comprises entre 24 °C et 30 °C. Cette alerte restera valable pour la journée d’aujourd’hui.

Alerte canicule en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Outre ces BMS, Météo Algérie prévoit la persistance d’un temps chaud depuis l’Extrême Sud vers le Sahara central et la région de Tindouf. Les régions proches côtières du Centre et de l’Est ainsi que les régions intérieures de l’Ouest et du Centre connaîtront également un temps chaud.

Pour ce mercredi, les maximales attendues oscilleront entre 29 °C et 42 °C sur les régions côtières, entre 33 °C et 43 °C sur les régions intérieures et entre 39 °C et 48 °C sur les régions sahariennes.

Bulletin Météo en Algérie : quel temps prévoir ce mercredi ?

Pour ce mercredi 7 août 2024, le bulletin météo annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions du Nord du pays. Au cours de l’après-midi et en soirée, des formations cumuliformes seront observées dans l’intérieur, les hauts plateaux, et les Aurès. Ces formations pourraient entraîner le développement de foyers orageux isolés, principalement sur les régions de l’Ouest, avec des averses possibles par endroits.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé, bien qu’il soit souvent voilé sur le Sud-Ouest, notamment dans les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord Sahara et le Sahara Central.

Dans l’après-midi et en soirée, des formations cumuliformes apparaîtront de l’Extrême Sud vers la frontière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili. Ces formations pourraient également donner lieu à quelques foyers orageux isolés sur l’Extrême Sud, avec des averses possibles par endroits.