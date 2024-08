BMS – Météo Algérie : un temps extrêmement chaud sévira dans ces régions ce jeudi 1ᵉʳ août

Le mois d’août est arrivé ! Les prévisions météo pour ce début de mois annoncent la persistance de la chaleur avec des températures infernales et des journées ensoleillées. Mais un changement des conditions pourrait se manifester à partir de la deuxième décade du mois. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce jeudi 1ᵉʳ août 2024 et préparez-vous à faire face à la canicule persistante.

Pour ce jeudi, les services de Météo Algérie ont annoncé la persistance d’un temps chaud, voire caniculaire, sur les régions côtières, les régions proches côtières, les régions intérieures, ainsi que sur les hauts plateaux du Centre-Est. Les températures maximales oscilleront entre 32 et 42 °C sur les régions côtières, entre 38 et 46 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 46 °C sur les régions sahariennes.

En outre, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange “canicule”. Le premier BMS concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les températures maximales varieront entre 40 et 42 °C, notamment au Sud de ces wilayas, et les températures minimales oscilleront entre 24 et 30 °C. Cette alerte de niveau 2 restera valide ce jeudi 1ᵉʳ août.

Le second BMS de Météo Algérie concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Tissemsilt, et le Nord de Tiaret. Les températures maximales dans ces régions atteindront les 44 °C, et pourront localement dépasser les 46 °C à Relizane, Chlef et Aïn Defla. Les températures minimales oscilleront entre 28 et 33 °C. Ce bulletin météo spécial restera en cours ce jeudi.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi ?

Le bulletin météo de ce jeudi 1ᵉʳ août annonce un ciel globalement dégagé promet d’être au rendez-vous sur l’ensemble du territoire algérien. Cependant, certaines régions connaîtront des variations météorologiques à partir de l’après-midi.

En effet, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays, devenant souvent voilé sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest dès l’après-midi. Pour les régions sahariennes, l’Office National de Météorologie (ONM) annonce un ciel principalement dégagé.

Toutefois, des formations cumuliformes apparaîtront dans l’extrême Sud, vers la frontière algéro-malienne et la région de Tamanrasset durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourraient entraîner le développement de foyers orageux, avec des risques de pluies localisées. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.