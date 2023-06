BMS – Météo Algérie : un nouvel épisode de canicule prévu ce dimanche 18 juin

Après un début de mois pluvieux et orageux, voilà que la chaleur reprend le dessus ! En effet, la canicule affectera ce dimanche 18 juin 2023 différentes régions du pays, avec des températures atteignant les 44 °C.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Chlef, Ain Defla, Blida et Tizi Ouzou. D’après cette alerte de niveau 2, les températures atteindront ce dimanche 18 juin entre 42 et 44 °C au niveau de ces régions.

De plus, le second BMS de Météo Algérie place en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes et le Sud de Béjaia. Où le mercure affichera entre 38 et 40 °C durant la validité de l’alerte aujourd’hui.

En outre, les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, M’sila, Médea, Bouira, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » et « pluie » les wilayas de Tlemcen, Naama, El Bayadh, Tamanrasset, In Guezzam et Djanet.

Concernant les prévisions météo pour ce début de semaine, un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions côtières et intérieures du pays, avec de rares averses sur l’intérieur-Ouest. Pour ce qui est du Sud du pays, un temps généralement dégagé marquera l’ensemble des régions, à l’exception de l’extrême Sud, où le ciel se voilera.

Point Météo : comment affronter un épisode de canicule ?

Tout d’abord, il est essentiel de rester hydraté en buvant régulièrement de l’eau tout au long de la journée. Mais aussi, de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 11h et 16h. Fermez les volets ou les rideaux pour garder la chaleur à l’extérieur. Si vous devez sortir, portez des vêtements légers et de couleur claire pour réduire l’absorption de chaleur.

Pour maintenir une température agréable à l’intérieur, utilisez des ventilateurs ou la climatisation si vous en avez. Si vous n’avez pas de climatisation, créez un courant d’air en ouvrant les fenêtres aux heures les plus fraîches de la journée. Vous pouvez également utiliser des draps mouillés ou des serviettes humides pour vous rafraîchir.

Enfin, il faut surveiller les éventuels signes d’épuisement dû à la chaleur, tels que des maux de tête, des étourdissements, des crampes musculaires ou une peau rouge et chaude. Si vous ressentez ces symptômes, prenez immédiatement des mesures pour vous rafraîchir, en vous reposant dans un endroit frais et en buvant de l’eau