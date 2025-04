BMS – Météo Algérie : temps pluvieux attendu ce dimanche 13 avril dans plusieurs régions !

La semaine démarre sous un ciel particulièrement chargé sur l’ensemble du territoire. De fortes précipitations s’invitent sur plusieurs régions du pays, accompagnées d’orages localisés et d’un rafraîchissement des températures. Les services de Météo Algérie ont émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), alertant sur des cumuls de pluie importants dans plusieurs wilayas.

Le premier BMS concerne les régions de Béchar et Béni Abbès, où des averses soutenues s’abattent depuis samedi 12 avril à 15h, et ce, jusqu’au dimanche 13 avril à 12h. Les quantités de pluie prévues oscilleront entre 20 et 40 mm, avec un risque de débordement localisé dans les zones sensibles.

Un second BMS de niveau orange élargit la vigilance à une large bande de l’ouest algérien. Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbès, Naâma, Saïda et El Bayadh figurent parmi les wilayas concernées par ce nouvel épisode pluvieux.

Là encore, les cumuls varient entre 20 et 30 mm et pourraient atteindre ou dépasser localement les 40 mm. En cours depuis samedi à 18h jusqu’à midi ce dimanche, ces averses pourraient s’accompagner d’orages, a encore indiqué Météo Algérie.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « orage » dans plusieurs wilayas !

Au-delà de ces deux alertes orange, une vigilance jaune orage reste en vigueur dans de nombreuses autres régions du pays. D’après les services de l’ONM, cette alerte touche notamment Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Biskra, Boumerdès, Bouira, Ouled Djellal et Blida.

Face à ces perturbations météorologiques, il est important de faire preuve de la plus grande prudence, surtout sur les routes. Les chaussées glissantes, la baisse de visibilité et le ruissellement peuvent compliquer la circulation. Il faut également suivre de près les prochaines mises à jour de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour adapter leurs déplacements et leurs activités en extérieur.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 13 avril ?

Ce dimanche, la grisaille s’installe sur une grande partie du pays. D’après les dernières prévisions de Météo Algérie, un ciel couvert dominera la quasi-totalité du territoire national, annonçant une journée fraîche, humide et instable sur plusieurs régions.

Au nord du pays, les nuages resteront omniprésents du matin jusqu’au soir. Les régions ouest et centre enregistreront des pluies parfois orageuses, tandis que quelques éclaircies isolées pourraient percer temporairement la masse nuageuse, sans pour autant inverser la tendance générale, marquée par une couverture dense et voilée.

Dans le sud du pays, la situation météorologique s’annonce plus contrastée. Le nord du Sahara et le Sahara central connaîtront, eux aussi, un ciel bien chargé, avec une dominante nuageuse persistante. En revanche, sur le reste des régions sahariennes, le soleil réussira à s’imposer par endroits, offrant un ciel dégagé à partiellement voilé, notamment vers l’extrême sud.