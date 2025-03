BMS – Météo Algérie : temps froid, pluvieux et nuageux au rendez-vous ce mercredi 26 mars

Un temps hivernal continue de s’imposer dans plusieurs régions du pays, marqué par des averses de pluie, des orages et même des chutes de neige sur certaines hauteurs. Ce mercredi 26 mars 2025 s’annonce donc agité sur le plan météorologique. Voici les prévisions détaillées de la journée.

Un épisode pluvieux intense s’annonce dans plusieurs wilayas de l’Est du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour avertir des fortes pluies attendues à partir de ce mercredi 26 mars.

Le premier BMS de l’ONM place en vigilance orange les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Selon Météo Algérie, les précipitations oscilleront entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant dépasser localement 50 mm. Cette alerte de niveau 2 restera en vigueur de mercredi 15h00 jusqu’au jeudi 27 mars à 18h00.

Par ailleurs, le deuxième BMS de l’ONM concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel et Skikda. Ces régions connaîtront également des pluies abondantes, avec des valeurs similaires de précipitations. Cet avis sera effectif du mercredi 26 mars à 15h00 jusqu’au jeudi 27 mars à 12h00.

Bulletin météo en Algérie : temps hivernal attendu ce mercredi

Les prévisions météo de ce mercredi annoncent un temps instable sur l’ensemble du territoire. Au nord, les conditions varieront selon les régions. Les wilayas de l’ouest connaîtront une alternance entre éclaircies et passages nuageux, avec quelques pluies possibles en fin de journée. Dans le centre et l’est du pays, la pluie sera bien présente, accompagnée par moments d’orages.

Les reliefs de l’est, notamment ceux situés à plus de 1 400 mètres d’altitude, verront leurs sommets recouverts d’un manteau blanc suite à des chutes de neige. Ces précipitations neigeuses seront modérées, mais pourraient perturber la circulation dans certaines zones montagneuses.

Dans le sud du pays, la journée commencera sous un ciel partagé entre soleil et nuages. Cependant, le ciel de l’extrême sud fera face à des pluies en fin d’après-midi.

Baisse du mercure en Algérie : le froid est-il de retour ?

Les températures connaîtront une baisse notable, surtout dans les régions intérieures et montagneuses. Sur le littoral, le mercure oscillera entre 18 et 20 °C. Alors qu’à l’intérieur, les valeurs seront plus contrastées, avec des minimales de 11 °C et des maximales pouvant atteindre 20 °C.

Le vent soufflera en rafales, atteignant jusqu’à 50 km/h dans certaines régions. Cette intensité pourrait accentuer la sensation de froid et rendre la mer agitée sur les côtes.

Concernant les régions sahariennes, les températures resteront contrastées, oscillant entre 19 et 39 °C selon les régions. Le vent soufflera également fort, atteignant jusqu’à 50 km/h, ce qui pourrait soulever du sable et réduire la visibilité sur certaines routes du désert.