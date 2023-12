BMS – Météo Algérie : temps froid, pluvieux et neigeux attendu ce lundi 18 décembre !

Il est grand temps de se préparer à affronter le froid qui s’installe, car l’hiver fait déjà sentir sa présence ! Les températures déclinent progressivement, annonçant l’arrivée imminente d’une saison hivernale bien installée. Les averses de pluie reprennent leur ballet, ponctuant le paysage de gouttes cristallines, tandis que les premières chutes de neige transforment les sommets montagneux en un manteau blanc étincelant. Les services de Météo Algérie ont émis plusieurs Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) pour vous tenir informés des changements à venir.

Dans cette édition, nous vous détaillons les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 18 décembre. Si vous avez déjà ressenti le froid mordant de ces derniers jours, préparez-vous, car la météo promet de maintenir ces conditions hivernales. Sortez les gants et les écharpes, puisque les températures continueront de baisser, accompagnées de pluies orageuses et de chutes de neige.

Alerte météo en Algérie : pluies orageuses et chutes de neige sur ces wilayas !

Dans son premier Bulletin Météorologique Spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance orange « pluie » pour plusieurs wilayas, comprenant Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Ces régions devraient faire face à des précipitations, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle. Selon cette alerte de niveau 2, les quantités de pluie estimées oscilleront entre 20 et 40 mm, avec des points pouvant dépasser localement les 50 mm sur les zones côtières. Cette alerte est en vigueur depuis hier soir et se poursuivra jusqu’à 18h00 ce lundi.

Le deuxième Bulletin Météorologique Spécial « pluie » de l’ONM concerne le Nord d’Illizi et l’Est de Ouargla, placés en vigilance orange. Ces wilayas devraient connaître des précipitations variant entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre localement ou dépasser les 40 mm, et ce, jusqu’à 18h00 ce soir.

Par ailleurs, la troisième alerte émise par Météo Algérie concerne les wilayas de Batna, Khenchela et Tébessa, placées en vigilance orange « neige et verglas ». Les quantités de neige estimées dans ces régions devraient atteindre entre 10 et 15 cm, pendant la période de validité de cette alerte, en cours depuis hier à 18h00 et se prolongeant jusqu’à 9h00 ce matin.

Il est fortement recommandé aux résidents de ces zones de suivre attentivement les mises à jour des bulletins météorologiques, de prendre les précautions nécessaires et de rester informés des conditions climatiques changeantes au cours de cette période critique.

Bulletin Météo de ce 18 décembre : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Les prévisions météo pour aujourd’hui offrent un panorama varié à travers les différentes régions de l’Algérie. Outre les précédentes alertes météo, l’ONM a prévu des passages nuages dans les régions de l’Ouest. Ils devraient s’intensifier progressivement au fil de l’après-midi, offrant une couverture plus dense, accompagnée par moments de précipitations sous forme d’averses. Ces conditions météorologiques toucheront principalement les régions côtières et intérieures de cette partie du pays.

Pour ce qui est des régions de l’Est et du Centre de l’Algérie, les prévisions météorologiques pour ce lundi annoncent un ciel souvent couvert, avec des averses de pluie pouvant parfois s’accompagner d’orages. Cette situation météorologique nécessite une attention particulière de la part des habitants de ces régions.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera majoritairement nuageux sur le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental, occasionnant par moments des précipitations sous forme d’averses. Ces conditions météorologiques impactent spécifiquement les Oasis et le Nord du Sahara oriental, invitant à une vigilance accrue dans ces zones. Quant aux autres régions de notre grand Sud, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

La météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Les températures continuent leur déclin, préfigurant une journée relativement froide selon les dernières informations météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM), notamment sur les hauts plateaux et les Aurès. D’ailleurs, quelques chutes de neige ponctueront les reliefs du Centre et de l’Est, autour de 1200 à 1300 mètres d’altitude, en particulier ceux des Aurès, ainsi qu’au niveau des sommets et des monts de l’Ouest et sur les hauts plateaux.

Dans son bulletin météo de ce 18 décembre, Météo Algérie a détaillé les prévisions des températures maximales pour ce lundi, révélant une variabilité significative à travers le pays. Sur les régions côtières, les températures maximales devraient osciller entre 13 °C et 15 °C, créant un climat frais le long des littoraux. À Tenes et à Alger, la prévision indique 13 °C, tandis que Tlemcen et Béjaia devraient enregistrer 14 °C, et Annaba atteindra une température maximale de 15 °C.

Dans les régions intérieures, les températures présenteront une amplitude plus marquée, avec des valeurs allant de 04 °C à 14 °C. Ainsi, El Bayadh enregistrera une température de 4 °C, Tiaret 7 °C, Bouira 10 °C, Boussada 11 °C et Guelma 13 °C. Quant aux régions sahariennes, les températures maximales variant entre 09 °C et 27 °C. D’après la même source, Biskra affichera 15 °C, In Salah 16 °C, et Djanet atteindra une température plus clémente de 20 °C.

