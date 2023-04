BMS – Météo Algérie : temps froid, pluies et orages… Les prévisions pour ce lundi 3 avril

Après un mois de mars quasi printanier, le début du mois d’avril est marqué par le retour de plusieurs phénomènes météorologiques qui affectent différentes régions du pays, notamment celles de l’est. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis plusieurs alertes météo quant aux pluies, aux orages, aux vents, mais aussi aux chutes de neige qui touchent plusieurs wilayas. Dans cet article, vous trouverez le bulletin météo détaillé pour ce lundi 03 avril 2023.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « pluie » les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Taref, Guelma et Souk Ahras. Ces dernières connaîtront des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec rafales de vent sous orages. D’après l’ONM, la quantité de pluies estimée varie entre 30 et 50 mm et peut atteindre ou dépasser localement les 60 mm. Et ce, durant la validité de ce bulletin qui est en cours du dimanche après-midi jusqu’au lundi à 12h00.

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » et « pluie » plusieurs wilayas de l’est du pays. Il s’agit de Jijel, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Skikda, Annaba et Béjaia. Mais aussi, de Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tebessa.

En plus de la pluie et les orages, la même source a aussi mis en garde quant aux vents violents et aux vents de sable qui affecteront les wilayas de Ouargla, El Meniaa, El Bayadh, Ghardaia, Touggourt, El Oued, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’ghair, Tebessa, Khenchela, Biskra, M’sila, Djelfa, Batna. Ainsi que les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Point météo : la neige sera-t-elle de retour ce lundi ?

En outre, les services de l’ONM ont fait savoir que « quelques flocons de neige affecteront, ce lundi, les sommets des monts des hauts plateaux est et des Aurès ». Ainsi, la même source a prévu « un temps relativement froid au niveau de ces régions ».

D’ailleurs, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 16 °C et 27 °C sur les régions côtières, entre 10 °C et 25 °C sur les régions intérieures et entre 21 °C et 36 °C sur les régions sahariennes. Avec 16 °C à El Tarf, 17 °C à Béjaia, 20 °C à Tenes, 21 °C à Tipaza et 27 °C à Tlemcen. Ce lundi, le mercure affichera 14 °C à Sétif, 16 °C à Guelma, 21 °C à Saida et à Blida et 24 °C à Chlef. Enfin, la température atteindra 21 °C à Laghouat, 23 °C à Ghardaia et 36 °C à Bordj Badji Mokhtar.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 3 avril ?

Dans son bulletin météo de ce lundi 3 avril 2023, l’ONM a prévu « un ciel souvent nuageux sur les régions est du pays, avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, notamment sur les régions côtières et intérieures, s’améliorant sur les hauts plateaux et les Aurès en fin d’après-midi ».

Au niveau des régions du centre, les services de Météo Algérie ont fait savoir que « des passages nuageux marqueront les régions côtières et intérieures avec quelques pluies sur le centre-est, s’améliorant en fin d’après-midi ».

Enfin, le bulletin météo de l’ONM a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions ouest du pays », et « un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions sahariennes de notre grand sud ».