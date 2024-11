BMS – Météo Algérie : quelles sont les wilayas placées en vigilance orange ce mardi 12 novembre ?

De fortes pluies continuent de s’abattre sur plusieurs wilayas du pays, affectant particulièrement le Nord et annonçant un mardi 12 novembre sous un temps humide et instable. Ces prévisions météo confirment une tendance automnale marquée par des températures relativement froides et un risque d’averses orageuses.

Ce mardi, les régions de l’Ouest verront un ciel passagèrement nuageux avec un risque de pluies orageuses en fin de journée, notamment sur les zones intérieures et les hauts plateaux. La situation devrait s’améliorer progressivement à partir de la soirée.

Dans le Centre du pays, un ciel nuageux prédominera avec quelques averses orageuses attendues sur les zones côtières et intérieures. Les précipitations, parfois intenses, s’atténueront en fin d’après-midi, offrant des éclaircies plus clémentes en soirée.

Quelles sont les conditions météo dans les autres régions ?

Quant aux régions de l’Est, elles connaîtront un ciel souvent nuageux avec des averses localement marquées et orageuses. Cette instabilité touchera également les hauts plateaux et la région des Aurès, où des pluies orageuses ponctuelles sont attendues, principalement dans l’après-midi. L’amélioration progressive devrait se confirmer en soirée.

Au Sud, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous, bien que des nuages passagers pourraient couvrir brièvement le Sud-Ouest, le Nord du Sahara et les Oasis.

Côté températures, la fraîcheur persiste ce mardi 12 novembre. Les maximales atteindront entre 18 et 23 °C sur les régions côtières, entre 14 et 24 °C dans les zones intérieures et oscilleront entre 19 et 32 °C sur les régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : alerte « pluies » dans plusieurs wilayas du pays !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des risques de pluie. Le premier BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, le nord de Sétif, Mila et Constantine, où des précipitations oscillant entre 20 et 40 mm sont attendues, avec des accumulations locales pouvant atteindre 50 mm dans les zones côtières. Cette alerte reste en vigueur ce mardi jusqu’à 6h00.

Le second BMS place en vigilance orange les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, avec des prévisions similaires allant de 20 à 40 mm de pluie, et des pointes possibles de 50 mm dans les régions côtières. Cette alerte est valable aujourd’hui jusqu’à 15h00.

Parallèlement, Météo Algérie a placé les wilayas d’Alger, Tipaza, Médéa, Boumerdès, Bouira et Blida en vigilance jaune pour risques de pluie et d’orages. Face à ces conditions météorologiques, les autorités conseillent la prudence, en particulier lors des déplacements. Il est aussi important d’adopter une conduite vigilante et de limiter les trajets non essentiels pour assurer la sécurité de tous.