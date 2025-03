BMS – Météo Algérie : pluies persistantes dans plusieurs wilayas ce mardi 4 mars

Les prévisions météorologiques annoncent un mardi marqué par des précipitations dans plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange de niveau 2 en raison de risques de fortes pluies.

D’après Météo Algérie, cette alerte concerne les wilayas suivantes : Nord de Béni Abbès, Béchar, Naâma, El Bayadh, Sud de Tlemcen, Sud de Sidi Bel Abbès et Saïda. Les quantités de précipitations estimées varient entre 20 et 30 mm, avec une validité s’étendant de 03h00 à 12h00 ce mardi 4 mars.

🟢 À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,1 secoue cette wilaya ce 03 mars

En parallèle, l’ONM a également placé en vigilance jaune plusieurs wilayas en raison de risques d’orages. Parmi les régions concernées figurent Laghouat, Tiaret, Tindouf, Djelfa et Mascara.

Prévisions météo du mardi 4 mars : quel temps prévoir aujourd’hui ?

À l’Ouest et au Centre du pays, le ciel restera généralement couvert à nuageux avec des précipitations attendues sur les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest. Ces pluies prendront parfois la forme d’averses orageuses, en particulier sur les régions intérieures et les hauts plateaux occidentaux.

En fin d’après-midi, elles s’étendront progressivement aux régions du Centre-Est. Localement, les précipitations seront marquées par une intensité accrue et accompagnées de rafales de vent sur les hauts plateaux occidentaux à partir de la soirée, avant de diminuer progressivement sur les zones côtières.

🟢 À LIRE AUSSI : « Tu as gagné une voiture… en jouet » : une caméra cachée de mauvais goût indigne les Algériens

Au niveau des régions de l’Est, la journée débutera sous un ciel dégagé à partiellement couvert, avant une augmentation progressive de la couverture nuageuse. Quelques précipitations, prenant parfois la forme d’averses orageuses, sont prévues en fin d’après-midi.

Quelles sont les prévisions météo au Sud du pays ?

Dans les régions de Béchar, Béni Abbès et le Nord du Sahara, le ciel sera généralement nuageux avec des précipitations, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées de grêle, notamment sur la région de Béchar. Une amélioration des conditions météorologiques est attendue en début de soirée.

Le long de la bande frontalière algéro-malienne, vers le Sahara central, le Sahara oriental et la région de Tindouf, le temps restera généralement couvert à localement nuageux avec des précipitations localisées, parfois orageuses sur la frontière algéro-malienne. Une nette amélioration interviendra dans l’après-midi sur le Sahara central.

Sur le reste des régions du Sud, le ciel sera d’abord dégagé à partiellement couvert. En fin d’après-midi, la couverture nuageuse s’intensifiera sur la région des Oasis, accompagnée de quelques précipitations localisées.

Météo Algérie : pluies abondantes attendues jusqu’à jeudi !

Les régions du Nord, en particulier l’Ouest et le Sud-Ouest, s’apprêtent à vivre un épisode pluvieux marqué jusqu’à jeudi. Une dépression atmosphérique chargée en humidité apportera des précipitations parfois soutenues, accompagnées localement de grêle.

Les prévisions des modèles météorologiques numériques indiquent un temps majoritairement nuageux et pluvieux mercredi sur les wilayas intérieures de l’Ouest et du Sud-Ouest, tandis que des averses éparses toucheront les régions centrales et orientales. Jeudi, ces précipitations gagneront en intensité et concerneront l’ensemble des wilayas du Nord.

Côté températures, les valeurs maximales resteront globalement de saison :