BMS – Météo Algérie : pluies persistantes dans différentes régions ce 11 février !

Après plusieurs jours de temps ensoleillé et stable, les prévisions météorologiques annoncent un changement radical avec le retour des averses. Cette semaine débute sous le signe de la pluie, alors assurez-vous d’avoir vos parapluies à portée de main ! Dans cet article, jetons un coup d’œil aux alertes météo du jour pour mieux apprivoiser les caprices du temps !

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte à la vigilance orange « pluie » pour plusieurs wilayas du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Cette alerte de niveau 2 prévoit des précipitations allant de 20 à 30 mm, persistant jusqu’à dimanche midi.

Par ailleurs, Météo Algérie a émis une alerte jaune « vent de sable » pour les wilayas de Tindouf, Beni Abbes, Béchar, Timimoun, Naama, El Bayadh, El Meniaa, Laghouat, Ghardaia, Ouargla, Djelfa, El Oued, Touggourt, M’sila, Ouled Djellal et Biskra. Il est donc crucial de faire preuve de prudence, surtout sur les routes, où la visibilité pourrait être réduite en raison du vent de sable.

Bulletin météo de ce 11 février : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Ce dimanche 11 février, les prévisions météorologiques promettent un tableau météorologique diversifié à travers les différentes régions du pays. Au nord, un ciel allant de voilé à nuageux prédominera, offrant quelques averses de pluie du côté est, tandis que des éclaircies illumineront l’ouest et le centre-est. Dans les régions sahariennes, une grande partie du territoire devrait bénéficier de conditions ensoleillées, à l’exception du Nord Sahara où quelques nuages viendront s’inviter.

Quant aux températures, une légère baisse est à prévoir par rapport aux jours précédents. Le mercure oscillera autour de 8 °C à Sétif et à Khenchela, 9 °C à Tlemcen, 10 °C à Tiaret et à Blida, 11 °C à Djelfa, à Tebessa et à Bouira, 13 °C à Béjaia, 14 °C à Naama, 15 °C à Alger, 16 °C à Ain Témouchent, 17 °C à Laghouat, 20 °C à El Oued, 21 °C à El Meniaa, 23 °C à Béchar, 26 °C à Djanet et à Tindouf, pour atteindre 30 °C à Tamanrasset et 31 °C à In Guezam.