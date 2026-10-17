BMS Météo Algérie : pluies orageuses attendues dans plusieurs wilayas dés 14h ce samedi

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes pour des pluies orageuses parfois importantes, accompagnées localement de chutes de grêle, ce samedi 17 octobre 2026. Les précipitations pourraient atteindre 20 à 40 mm dans plusieurs wilayas, avec des averses annoncées jusqu’à dimanche matin dans certaines régions.

Le temps s’annonce agité ce samedi dans une grande partie du pays. Plusieurs wilayas sont concernées par des épisodes pluvio-orageux, avec des cumuls parfois importants et un risque de grêle. Les alertes météo de Météo Algérie couvrent notamment des régions de l’Ouest, du Centre et du Sud, avec des horaires de validité qui varient selon les zones.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 40 mm de pluie attendus

Dans son bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2, l’ONM annonce des pluies dans plusieurs wilayas à partir de ce samedi 17 octobre à 14 h, et jusqu’au dimanche 18 octobre à 6 h.

Les wilayas concernées sont Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou, Béjaïa, Laghouat et Djelfa.

Les quantités de pluie prévues sont comprises entre 20 et 40 mm. Ces précipitations pourront être accompagnées d’orages et, localement, de chutes de grêle.

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Orages et grêle : une autre alerte concerne plusieurs wilayas du Sud

Un second avertissement météorologique signale des pluies orageuses localement importantes, avec des cumuls pouvant dépasser 15 mm et un risque de grêle.

L’alerte est valable ce samedi de 14 h à 23 h. Elle concerne les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, El Oued, Touggourt, Ouargla, Illizi, In Salah, Tamanrasset, Djanet et Béchar.

Ces précipitations pourraient rendre les conditions de circulation plus difficiles dans les zones touchées. Il est donc recommandé de suivre l’évolution des bulletins météorologiques et de rester prudent lors des déplacements.

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Protection civile : un accident mortel signalé à M’Sila

Par ailleurs, un accident de la circulation a fait un mort et 13 blessés, ce samedi matin, dans la wilaya de M’Sila. Selon la Protection civile, ses unités sont intervenues vers 7 h à la suite d’une collision entre un véhicule utilitaire et un minibus de transport de voyageurs, sur le chemin de wilaya n° 1, dans la commune de Souamaa.

Les blessés ont été secourus puis évacués vers l’hôpital local. La dépouille de la victime a été transférée à la morgue.

Ce drame survient quelques heures après un autre accident mortel dans la même wilaya, où deux femmes ont perdu la vie après qu’une voiture a dévié de sa trajectoire et chuté dans un oued, à la suite d’un accrochage avec un autre véhicule sur la route nationale n° 45.

Avec les pluies orageuses annoncées dans plusieurs régions, la prudence reste de mise sur les routes. Les automobilistes doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et se tenir informés des alertes officielles.

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