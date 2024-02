BMS – Météo Algérie : pluies et vent dans différentes wilayas demain samedi 17 février

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), les services de la météorologie ont annoncé les prévisions pour demain, samedi. Plusieurs wilayas du pays seront concernées par des averses de pluie orageuses intenses.

Selon les prévisions météorologiques, les régions nord du pays connaîtront des averses de pluie orageuses importantes. Les températures varieront entre 15 et 21 degrés Celsius sur les zones côtières, et entre 9 et 17 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Les vents atteindront une vitesse de 50 km/h dans les régions du nord demain, samedi.

Quant aux régions du sud du pays, le temps sera ensoleillé à légèrement pluvieux dans le nord du Sahara et les oasis en après-midi, et ensoleillé dans le reste des régions. Les températures oscilleront entre 19 et 35 degrés Celsius, et les vents atteindront une vitesse de 50 km/h.

Bulletin météo de ce 16 février : quelle est la météo d’aujourd’hui ?

Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel évolue progressivement vers une couverture nuageuse de plus en plus dense.

Des averses de pluie parfois orageuses sont prévues, avec une intensité notable sur les régions côtières, intérieures, ainsi que sur les hauts plateaux est et les Aurès dès l’après-midi.

Au niveau des régions Sahariennes, les prévisions météorologiques sont plus clémentes. Sur le nord du Sahara et les oasis, le ciel est souvent voilé, se couvrant par moments de nuages accompagnés d’averses de pluie, notamment sur les oasis durant l’après-midi. En revanche, les autres régions bénéficient généralement d’un ciel dégagé.

Les températures maximales pour cette journée varient selon les régions. Elles oscillent entre 16°C et 19°C sur les régions côtières, entre 11°C et 18°C sur les régions intérieures, et entre 17°C et 33°C sur les régions sahariennes.