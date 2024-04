BMS – Météo Algérie : pluies attendues ce jeudi 11 avril, 2ème jour de l’Aïd el-Fitr !

En ce jeudi 11 avril, alors que nous célébrons le deuxième jour de l’Aïd el-Fitr, une légère perturbation météorologique se profile à l’horizon, promettant une pause bienvenue dans la récente stabilité climatique. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météo spécial (BMS) pour alerter sur le risque de précipitations à venir. Dans cet article, plongeons dans les prévisions détaillées pour cette fin de semaine !

Le BMS de Météo Algérie place en vigilance orange « pluie », de niveau 2, les wilayas de Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Skikda, le Nord de Sétif, le Nord de Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela et Biskra. Les précipitations sont estimées entre 20 et 40 mm, avec une validité allant de 09H00 à 22H00 ce jeudi 11 avril 2024.

En outre, d’autres régions du pays sont également sous surveillance. L’ONM a placé en vigilance jaune pour les risques de « pluie » et « orage » les wilayas de Tamanrasset, Djanet, Illizi, Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghair et Tébessa. Cette alerte concerne aussi les wilayas de Médea, Blida ainsi que la capitale, Alger.

Alerte météo en Algérie : persistance des vents violents dans plusieurs wilayas !

Ce jeudi, en plus des précipitations, nous devons faire face à des vents violents et à des tempêtes de sable dans diverses régions du pays. Les services de l’ONM ont émis une alerte de niveau jaune pour les « vents violents » dans plusieurs wilayas, dont Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda et Annaba. Selon cette même source, des vents forts et des tempêtes de sable souffleront aussi dans les wilayas de Ouargla et Adrar.

Ces conditions météorologiques exigent une vigilance accrue, surtout pour les activités extérieures et les déplacements. Il est donc essentiel de prendre les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de tous. Cela concerne particulièrement les conducteurs qui pourraient faire face à des soulèvements de sable pouvant affecter la visibilité sur les routes.

Quel temps fera-t-il en Algérie ce jeudi 11 avril ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques nous promettent une diversité de conditions atmosphériques selon les régions du pays. Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel sera majoritairement couvert et nuageux, accompagné d’averses orageuses locales. Cependant, du côté de l’Ouest et de notre vaste Sud, le ciel sera dégagé dans l’ensemble, à l’exception de quelques bancs de nuages à l’extrême Sud du pays.

Il est important de garder à l’esprit que ces prévisions météorologiques sont sujettes à changement. Par conséquent, il est crucial de rester attentif aux mises à jour régulières des services de Météo Algérie, et ce, afin d’adapter vos activités en conséquence et de faire face aux conditions météorologiques changeantes.

