BMS – Météo Algérie : pluie et neige attendues ce samedi 1ᵉʳ février sur plusieurs régions du pays

Un temps hivernal continue de marquer plusieurs régions du pays ce samedi 1ᵉʳ février 2025, avec des pluies persistantes, des chutes de neige et une baisse des températures. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de cette journée et préparez-vous à faire face aux caprices du temps.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange niveau 2 les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, le Nord de Sétif et Souk Ahras. Les précipitations attendues oscilleront entre 20 et 40 mm durant la validité de cette alerte, en vigueur aujourd’hui de 6h00 à 21h00.

Un second BMS concerne les wilayas d’El Meniaa, le sud de Laghouat et Ghardaïa, où les cumuls de pluie devraient atteindre 20 à 30 mm. Cette alerte, en cours depuis hier soir à 18h00, restera valide jusqu’à 6h00 ce matin.

Météo Algérie : chutes de neige attendues dans plusieurs régions !

Les régions du Nord connaîtront un temps pluvieux accompagné de chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1100 mètres d’altitude. Les températures varieront entre 13 et 17 degrés sur les zones côtières, tandis qu’elles oscilleront entre 6 et 14 degrés dans les régions intérieures. Le vent soufflera en rafales pouvant atteindre 50 km/h, rendant les conditions météorologiques plus rigoureuses.

Au Sud du pays, le ciel sera partiellement nuageux, avec des températures comprises entre 12 et 27 degrés selon les régions. Le vent pourra également souffler jusqu’à 50 km/h, nécessitant une certaine vigilance, notamment pour les déplacements.

Point météo : dépression atmosphérique affecte le Maghreb

Les dernières images satellites du Centre météorologique régional arabe confirment l’impact d’une dépression orageuse sur le Nord de l’Algérie et le Nord de la Tunisie. Située au-dessus de la mer de Sicile, entre l’Italie et la Tunisie, cette perturbation s’accompagne d’une vague de vents polaires glacials, apportant un temps instable marqué par de fortes précipitations et des chutes de neige sur les hauts reliefs.

Ce samedi soir et dimanche, un ciel partiellement nuageux à nuageux dominera sur le Nord et le Centre de l’Algérie, ainsi que sur la Tunisie. Les averses de pluie tomberont par intermittence, parfois sous forme de pluie verglaçante, en particulier sur les zones côtières où les cumuls pourraient être importants. Dans les hauts plateaux, la neige continuera de s’accumuler, renforçant l’épaisseur déjà enregistrée ces derniers jours.

Les températures resteront glaciales, notamment en altitude. L’approfondissement de la dépression sur le Sud de l’Europe générera des rafales de vent atteignant 80 km/h, provoquant d’importantes turbulences en mer. La houle dépassera les 4 mètres dans la partie occidentale de la mer Méditerranée, y compris sur la côte algérienne. Face à ces conditions, il est fortement recommandé d’éviter de s’approcher du littoral et de rester vigilant en mer.