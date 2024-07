BMS – Météo Algérie : la température frôlera les 49 °C dans ces wilayas ce 3 juillet !

En ce début de mois de juillet, une vague de chaleur continue de frapper plusieurs régions de l’Algérie. Pour ce mercredi 3 juillet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un nouveau bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas du pays en vigilance orange en raison des risques de canicule.

Le BMS de Météo Algérie concerne les wilayas d’Adrar, le Sud de Timimoun, In Salah et Bordj Badji Mokhtar, où les températures maximales atteindront, et pourront dépasser, les 49 °C, tandis que les minimales varieront entre 34 et 38 °C. Cette alerte de niveau 2 restera en vigueur aujourd’hui, mercredi 3 juillet, et se prolongera jusqu’à demain, jeudi 4 juillet.

Par ailleurs, Météo Algérie annonce également la persistance d’un temps caniculaire de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central, ainsi qu’un temps chaud sur la région de Béchar. Les températures maximales pour ce mercredi oscilleront entre 26 et 34 °C sur les régions côtières, entre 26 et 38 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi ?

Ce mercredi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions sahariennes. Dans les régions Nord du pays, Météo Algérie annonce aussi un ciel dégagé à partiellement voilé. Toutefois, des passages nuageux pourraient affecter les régions côtières et intérieures de l’Est. Ces zones pourraient aussi connaître quelques averses, principalement sur les régions côtières et intérieures. Les précipitations devraient s’atténuer progressivement à partir de l’après-midi, apportant une amélioration notable du temps.

En somme, la canicule va encore persister ce mercredi 3 juillet, avec des températures frôlant les 49 °C dans certaines wilayas de notre grand Sud. Le temps restera relativement stable, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé qui prédominera.

BMS canicule en Algérie : informations et recommandations !

Depuis la mi-juin, une vague de chaleur intense frappe différentes régions du pays, avec des températures caniculaires. La canicule, définie comme un épisode prolongé de températures élevées, présente des risques significatifs pour la santé de tous, similaires aux dangers posés par le grand froid.

Les effets de la chaleur excessive vont bien au-delà de l’inconfort. Elle peut entraîner des symptômes variés tels que la fatigue, la déshydratation et les coups de chaleur, qui peuvent être mortels. Les signes avant-coureurs de la souffrance corporelle incluent des crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, de la fièvre, des nausées, voire des propos incohérents.

Pour se protéger des dangers de la canicule, il est important d’adopter les bons réflexes. Ainsi, il faut s’hydrater régulièrement, en buvant de l’eau fréquemment, même si la soif ne se fait pas sentir. Il est également important de garder son logement frais en fermant les fenêtres et les volets pendant la journée pour empêcher la chaleur de pénétrer.

Durant les heures les plus chaudes, il est recommandé de limiter les efforts physiques et de surveiller les mises à jour des services de Météo Algérie pour anticiper les périodes de forte chaleur.

Enfin, il est nécessaire de porter une attention particulièrement aux personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants et celles souffrant de maladies chroniques. En adoptant ces gestes préventifs, il est possible de réduire les risques associés à la canicule et de protéger sa santé ainsi que celle de ses proches.