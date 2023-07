BMS – Météo Algérie : la canicule touche plusieurs régions

Le vendredi 7 juillet 2023, l’Office National de Météorologie a lancé une alerte de canicule sur une grande partie du territoire. Selon les dernières données, une vague de chaleur frappe certaines régions côtières de notre pays, où les températures maximales fluctuent entre 40 et 44 degrés à l’ombre, localement atteignant ou dépassant même 46 degrés dans le sud des régions concernées. Les températures minimales restent élevées, se situant entre 26 et 32 degrés.

Les wilayas touchées sont Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Taref. Il est à noter que cette vague de chaleur est également perceptible dans certaines régions intérieures de l’Ouest, du Centre et de l’Est, où le mercure oscille entre 43 et 46 degrés à l’ombre, et les températures minimales entre 28 et 34 degrés.

Prévisions météorologiques du vendredi 07 Juillet 2023

Les températures maximales prévues pour ce vendredi 7 juillet 2023 oscillent entre 30°C et 46°C sur les régions côtières, 36°C et 45°C sur les régions intérieures, et entre 39°C et 49°C sur les régions sahariennes.

Pour la partie Ouest du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur l’intérieur et les hauts plateaux. Cependant, le temps pourrait se voiler davantage en après-midi, avec le développement de foyers orageux isolés, engendrant quelques pluies par endroits.

Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel sera le plus souvent voilé sur les régions côtières, et voilé sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Le développement de foyers orageux pourra donner lieu à quelques pluies éparses.

Quant aux régions sahariennes, le temps sera partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara central. Le développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi et la soirée pourra entraîner quelques averses de pluie sur l’extrême sud, tandis que le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

En somme, malgré la canicule qui sévit sur une grande partie du pays, certains territoires pourront connaître des épisodes pluvieux isolés. Les citoyens sont invités à rester vigilants et à prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions météorologiques variables.