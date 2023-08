BMS – Météo Algérie : la canicule sera de retour ce mercredi 16 août !

Un temps caniculaire marquera son retour ce mercredi 16 août 2023 ! Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « canicule » certaines régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée !

Dans son premier BMS, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Selon les mêmes services, ces wilayas connaîtront des températures maximales oscillant entre 39 et 42 °C et des températures minimales entre 24 et 28 °C. Cette alerte de niveau 2 sera valable aujourd’hui et demain. De plus, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « canicule » la wilaya de Tizi Ouzou.

En outre, les services de l’ONM ont prévu un temps caniculaire ce mercredi sur les régions côtières de l’Est et un temps chaud sur l’intérieur centre. Avec des températures maximales avoisinant entre 30 et 40 °C sur les régions côtières, entre 36 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 46 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, la température atteindra 30 °C à Tenes, 36 °C à Alger et à Tlemcen, 37 °C à Annaba et 40 °C à Jijel. Ce mercredi, le mercure affichera 37 °C à Blida, 38 °C à Sétif, 39 °C à Tiaret, 40 °C à Mila et 41 °C à Relizane. Mais aussi, 42 °C à El Menia, 43 °C à Illizi et 46 °C à Tindouf.

Prévisions Météo Algérie : quel temps prévoir ce 16 août ?

Dans son bulletin météo de ce mercredi, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, avec développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi/soirée, pouvant engendrer quelques pluies par endroits.

Pour ce qui est des régions sahariennes, les services de Météo Algérie ont prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec développement de cellules orageuses à partir de l’après-midi de l’extrême Sud vers le Haggar/Tassili, le Sud du Sahara Oriental et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, engendrant des averses de pluie par endroits.

Par ailleurs, il est à rappeler que l’ONM avait émis un BMS plaçant en vigilance orange « pluie » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset et Djanet. D’après cette alerte, ces wilayas connaîtront une activité pluvio-orageuse, accompagnée localement de chutes de grele. Et ce, ce mardi de 14h00 à 23h00. Avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm.

À LIRE AUSSI : Alerte Météo : pluies orageuses sur plusieurs wilayas au rendez-vous !