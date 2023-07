BMS – Météo Algérie : la canicule affecte plusieurs wilayas ce jeudi 6 juillet

L’été s’annonce bien chaud cette année ! Depuis le début du mois de juillet, la canicule persiste et les épisodes de fortes chaleurs s’enchaînent. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « canicule » certaines wilayas du pays.

Dans son BMS, Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tindouf, Beni Abbes, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah. Notant que les températures maximales avoisineraient les 49 °C pouvant atteindre localement les 50 °C et les températures minimales atteindraient entre 36 °C et 40 °C.

Selon les mêmes services, cette nouvelle alerte météo de niveau 2 restera valable aujourd’hui, jeudi 6 juillet 2023, et demain. De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Djelfa, Ouargla, Touggourt, El Meniaa, El Bayadh et Béchar.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce 6 juillet ?

D’après les prévisions météo de ce jeudi 6 juillet 2023, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions du Nord, avec développement de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant engendrer des pluies locales. Au niveau des régions Sud, le temps sera couvert sur le Nord Sahara, avec quelques averses locales, tandis qu’un ciel dégagé couvrira les autres régions sahariennes.

En outre, il convient de noter que la température atteindra 29 °C à Tlemcen et à Béjaia, 30 °C à Alger, 33 °C à Souk Ahras et à Saida, 36 °C à Sétif, 37 °C à Chlef et à Tebessa, 40 °C à Tissemsilt et à Naama, 44 °C à Biskra et à El Meniaa, 47 °C à Béchar, 48 °C à Timimoun et à Béni Abbes et 49 °C à Adrar.

Dans ce même contexte, rappelons que lorsque vous faites face à un épisode de fortes chaleurs ou à une canicule, il est essentiel d’adopter certains gestes pour rester en sécurité et préserver votre bien-être. Tout d’abord, restez bien hydraté en buvant régulièrement de l’eau tout au long de la journée. Évitez les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes et privilégiez les endroits frais et ombragés.

Portez des vêtements légers, amples et de couleur claire pour favoriser la circulation de l’air et réduire l’absorption de la chaleur. Utilisez des crèmes solaires à indice de protection élevé pour protéger votre peau contre les rayons UV nocifs. Enfin, soyez attentif à votre entourage, en particulier les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants.