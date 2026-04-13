BMS – Météo Algérie : jusqu’à 70 mm de pluie ce lundi 13 avril, ces wilayas en alerte

Le contraste reste saisissant. En plein mois d’avril, un temps aux allures hivernales continue de s’imposer en Algérie. Ce lundi 13 avril, de fortes pluies accompagnées d’une baisse sensible des températures dominent le paysage météo dans plusieurs régions du pays.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent deux bulletins météo spéciaux (BMS) en cours de validité. Ces alertes confirment la poursuite d’un épisode perturbé, avec des précipitations parfois soutenues et des cumuls significatifs attendus dans plusieurs wilayas.

Dans un premier temps, les régions de l’ouest restent sous l’influence de pluies orageuses localement marquées. Les wilayas de Tissemsilt, Mostaganem, Chlef et Relizane enregistrent des précipitations dont les quantités oscillent entre 20 et 40 mm. Par endroits, les cumuls peuvent atteindre, voire dépasser, les 50 mm. Cette situation persiste jusqu’à 15h00 ce lundi, avec des averses parfois intenses.

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Par ailleurs, la perturbation gagne en intensité. Les services météorologiques annoncent des pluies plus soutenues sur les régions du centre, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm. Dans certaines zones, les précipitations pourraient atteindre ou dépasser localement les 70 mm, signe d’un épisode particulièrement actif. Cette alerte concerne notamment les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Blida, Médéa, Bouira et Aïn Defla.

Contrairement à l’ouest, cet épisode pluvieux s’inscrit dans la durée. Les précipitations devraient se maintenir jusqu’à 03h00 du matin mardi 14 avril, prolongeant ainsi l’instabilité sur une large partie du nord du pays.

Alertes météo : une ambiance hivernale qui persiste

Au-delà des pluies, c’est l’ambiance générale qui surprend. La baisse du mercure renforce cette impression d’un retour en arrière saisonnier, avec des températures en net recul par rapport aux jours précédents. Ce refroidissement, combiné à des précipitations continues, installe un climat humide et frais, inhabituel pour cette période de l’année.

Face à cette situation, la prudence reste de mise. Les fortes pluies peuvent rapidement impacter la circulation, notamment dans les zones les plus exposées aux accumulations d’eau. Ce lundi 13 avril s’inscrit ainsi dans la continuité d’une séquence météorologique instable. Une chose reste certaine : le printemps peine encore à s’installer durablement, laissant place à des conditions parfois dignes de l’hiver.

Météo Algérie : instabilité persistante jusqu’à mercredi

Depuis plusieurs jours, une dépression active s’installe durablement sur le nord du pays et impose un temps instable qui devrait se maintenir jusqu’à mercredi prochain. Pluies soutenues, vents forts et chutes de neige sur les reliefs composent ce nouvel épisode météorologique.

Selon les modèles numériques de prévision, la journée de mardi ne marquera pas une rupture nette, mais plutôt une transition. Les pluies continueront d’affecter les régions de l’est, tandis que le centre et l’ouest amorceront une amélioration progressive. Cette évolution reste toutefois fragile, avec un ciel encore chargé et des averses intermittentes possibles.

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En altitude, les conditions resteront propices aux chutes de neige, cette fois sur les reliefs dépassant les 1300 mètres. Un signal clair que la masse d’air froid continue d’influencer les régions nord.

Baisse des températures et mer agitée

Ce contexte perturbé s’accompagne d’une baisse sensible des températures. Sur les régions nord, les valeurs oscilleront entre 17 et 21 degrés, installant une ambiance fraîche pour la saison. Dans le sud, les températures resteront plus élevées, comprises entre 20 et 31 degrés, mais sans excès notable.

En mer, les conditions se dégradent nettement. Sous l’effet de vents pouvant dépasser les 60 km/h, l’état de la mer évolue de perturbé à très agité. Cette situation pourrait impacter les activités maritimes et nécessite une vigilance particulière.