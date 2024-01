BMS – Météo Algérie : journée pluvieuse et enneigée en perspective ce lundi 8 janvier !

Le mois de janvier a débuté en déployant les teintes caractéristiques de l’hiver, marqué par un retour notable de la pluie, une chute des températures et même des précipitations neigeuses sur les reliefs. Cette évolution météorologique a captivé l’attention, dessinant un tableau hivernal authentique. Pour ce lundi 8 janvier 2024, les prévisions météorologiques s’alignent avec cette tendance saisonnière. Cette configuration météorologique nécessite une préparation adaptée pour affronter ces variations climatiques.

D’ailleurs, les services de Météo Algérie ont émis des Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) pour certaines régions. Ces avertissements signalent des conditions météorologiques inhabituelles ou potentiellement dangereuses. Il est recommandé de rester attentif à ces informations pour mieux anticiper et s’adapter aux éventuels changements météorologiques.

Alerte Météo en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

La journée s’annonce mouvementée selon les Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM). Le premier BMS de l’ONM a placé en vigilance orange « pluie » plusieurs wilayas, notamment Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les estimations prévoient des quantités de précipitations entre 20 et 30 mm, avec une alerte en vigueur jusqu’à 15h00 aujourd’hui, nécessitant une attention particulière face à ces conditions météorologiques pluvieuses persistantes.

Dans un second BMS, Météo Algérie a émis une alerte orange « neige et verglas » concernant les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Guelma et Souk Ahras. Ces régions pourraient connaître des accumulations de neige entre 10 et 15 cm, cette alerte étant valable jusqu’à 12h00 ce lundi. Ces conditions hivernales requièrent une préparation adéquate pour faire face à d’éventuels problèmes de circulation et à la formation de verglas.

Outre ces deux alertes majeures, l’ONM a émis une vigilance jaune « vent » pour les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Cette alerte signale des conditions venteuses potentiellement impactantes, incitant à la prudence lors des déplacements et des activités en extérieur dans ces régions. Les mémes services ont aussi indiqué qu’une vigilance jaune pour « pluie » est en vigueur pour les wilayas de Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj et Oum El Bouaghi.

Bulletin météo de ce 8 janvier : quelles sont les températures du jour ?

Le thermomètre révélera des disparités de température notables sur l’étendue du territoire national. Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures maximales varieront entre 12 °C et 19 °C sur les régions côtières et qu’elles oscilleront entre 06 °C et 16 °C pour les régions intérieures, tandis que les régions sahariennes enregistreront des valeurs allant de 14 °C à 29 °C.

Pour cette journée du lundi 8 janvier, l’Office National de la Météorologie (ONM) prédit des températures spécifiques s’élevant à 12 °C à El Tarf, 13 °C à Skikda, 15 °C à Béjaia et à Tipaza, et 17 °C à Oran. Par ailleurs, d’autres régions observeront des valeurs distinctes, telles que 7 °C à Tebessa, 8 °C à Saida, 12 °C à Guelma, 14 °C à Blida et 16 °C à Chlef. Enfin, les extrêmes thermiques se manifesteront avec 18 °C à Béchar, et des températures atteignant les 23 °C à Djanet et à In Salah.

Cette diversité thermique souligne les contrastes climatiques marquants entre les différentes zones géographiques du pays. Il est crucial de prendre en compte ces variations de température pour une meilleure anticipation des conditions météorologiques et une adaptation adéquate au quotidien.

Le temps en Algérie : que disent les prévisions météo de ce lundi ?

Pour cette journée, les prévisions météorologiques annoncent une diversité de conditions climatiques à travers les différentes régions de l’Algérie. Dans l’Ouest et le Sud du pays, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera, offrant ainsi une journée relativement ensoleillée. Cependant, dans les régions centrales, des nuances se dessinent : des passages nuageux sont attendus tant sur les zones côtières que les régions intérieures, avec la possibilité de quelques précipitations. Ces averses, prenant parfois la forme de grêle, impacteront particulièrement les régions du Centre-Est avant de s’améliorer progressivement en début d’après-midi.

Sur les hauts plateaux, une atmosphère dégagée à légèrement nuageuse sera la tendance météorologique du jour. Néanmoins, les prévisions de Météo Algérie pointent vers un ciel généralement voilé avec des épisodes pluvieux orageux, parfois accompagnés de chutes de grêle locales, sur les régions Est du pays. Des précipitations plus soutenues toucheront les régions côtières et proches côtières, tendant à s’améliorer en début de soirée. Pendant ce temps, dans les régions des Aurès, des passages nuageux accompagnés d’averses seront au rendez-vous, avec une amélioration progressive au cours de la nuit.

